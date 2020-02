Det nye koronaviruset truer utvekslingsopphold for studenter

En student ved Norges Handelshøyskole måtte avbryte praksisopphold i Italia på grunn av smittefare. Samtidig har flere studenter fått utsatt utvekslingsopphold til Kina.

Flere studenter ved Norges Handelshøyskole har blitt nødt til å endre sine studieplaner på grunn av smittefare. Foto: Bergens Tidende (ARKIV)

– Vi blir påvirket av virusutbruddet fordi vi har mange studenter på utveksling og i praksis over hele verden, sier prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken.

Fredag ble det første tilfellet av koronavirus bekreftet i Bergen kommune. Flere studenter i Bergen står nå i fare for å måtte legge om sine semesterplaner på grunn av smittefare i flere land.

Måtte reise hjem

– Vi følger opp situasjonen kontinuerlig og vil gi studenter tilbud om alternativt studieopplegg, slik at ingen blir hengende bakpå, sier Nøstbakken.

Ifølge Nøstbakken har en student avbrutt sitt praksisopphold i Italia som følge av smittefaren i landet. Studenten har nå reist hjem, og vil få tilbud om ny praksisplass i Norge. Den aktuelle studenten skal ikke være smittet, opplyser hun.

Flere NHH studenter som er på utveksling i Nord-Italia har fått tilbud om undervisning via internett på grunn av smittefare.

Prorektor ved NHH, Linda Nøstbakken, forteller at de arbeider med å finne alternativer for de berørte studentene. Foto: Bård Bøe

Flere hopper av utveksling til Kina

NHH har også flere studenter som skulle til Kina dette semesteret. På grunn av utsatt studiestart ved flere kinesiske universitet har ikke de norske studentene kunnet reise.

– Noen av studentene har valgt å starte semesteret via nettstudier, mens andre har hoppet av og fått nytt studiested i et annet land, sier Nøstbakken.

Må holde seg unna campus

Universitetet i Bergen og flere høyskoler opplyser også om tiltak i forbindelse med det nye koronaviruset.

– Dersom ansatte eller studenter kommer hjem fra Hubei-provinsen eller fastlands-Kina og har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal de ikke oppholde seg på campus eller arbeidsplassen de første 14 dagene etter hjemkomst, skriver UiB på sine hjemmesider.

I en e-post til BT skriver seniorrådgiver ved UiB Olaf Erlend Gundersen at det jobbes med en beredskap for situasjoner der smitte kan påvirke studenters studieløp.

– UiB har fokus på å tilrettelegge for at studenter ikke skal bli forsinket av hendelser de kommer bort imens de er på utveksling. På samme måte vil vi legge til rett for at studenter som blir berørt av situasjonen ikke skal bli forsinket i studiet.

– Løpende risikovurdering

På lik linje med UiB har NLA Høgskolen fokus på å tilrettelegge for studenter som kan bli berørt.

– Vi har løpende risikovurderinger når det gjelder studieturer og holder oss oppdatert om situasjonen på de ulike destinasjonene. Eventuelle avbrutte studieturer vil vi kompensere med undervisning. Vi har foreløpig ikke vurdert å avlyse undervisning i Norge, skriver studiesjef Marit Offerdal i en e-post.