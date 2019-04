Fem personer ble fraktet til lokal legevakt etter at flere bygninger begynte å brenne i Solheim i Masfjorden lørdag kveld.

Ved 19-tiden rykket brannvesenet ut til melding om brann ved i et uthus i Solheim i Masfjorden. Senere spredde brannen seg til et større hus som lå like ved. Begge ble totalskadet.

Boligen som begynte å brenne ligger nær en kai ved Solheim og skal være et gammelt butikklokale. Det var to personer registrert på adressen. Den ene var til stede, og den andre var bortreist.

Ingen personer ble skadet i brannen, men fem personer ble kjørt til lokal legevakt etter å ha fått i seg røyk, ifølge politiet.

Tok fyr i vegetasjonen

Politiet meldte først at det brant i en garasje og en driftsbygning, men rettet dette senere til kombinert bolighus med garasje og verksted.

Brannvesenet rykket ut med mannskap fra tre stasjoner og startet slukkingsarbeidet rundt en halvtime etter at brannen ble meldt.

Brannen spredte seg først til vegetasjonen rundt og truet en garasje i nærheten, men brannmannskapene fikk etter hvert kontroll på spredningen.

– Det høres ut som de har klart å begrense brannen til bygget. Det er ikke noen umiddelbar spredningsfare for øyeblikket, sa vaktkommandør Peter Nordgren i 110-sentralen i Hordaland ved 20.30-tiden lørdag.

Brukt til lagring

Ifølge Avisa Nordhordland skal uthuset der brannen startet ha blitt brukt til lagringsplass. Det ble blant annet hentet ut bensin fra uthuset, ifølge avisen.

Noe senere meldte Vest politidistrikt at huset var totalskadet og ville bli brent ned kontrollert. Også uthuset skal være helt nedbrent.

Det er foreløpig ikke kjent hva som forårsaket brannen.