DNT krever stopp for vindkraft til klager er behandlet

DNT og Bergen og Hordaland Turlag mener det er udemokratisk at utbygging av vindkraftanlegg kan settes i gang før alle klagene er behandlet.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Klagebehandlingen må være reell før en gjør store inngrep i naturen, mener leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven. Foto: Hedvig Idås

Turlaget krever at klager på vindkraftanlegg får såkalt oppsettende virkning. At en klage gis oppsettende virkning, betyr at utbygger ikke kan sette i gang arbeidet før klagen er avgjort.

– Hvis regjeringen skal ta den massive motstanden alvorlig, må også klagebehandlingen være reell før en gjør store inngrep i naturen, sier daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven.

Hun håper nå at prosessen rundt det omstridte vindkraftanlegget på Bremangerlandet blir slik at arbeidene ikke blir satt i gang før alle anker er ferdigbehandlet.

Kommunen var positiv, men NVE sa likevel først nei til vindkraft på Bremangerlandet. Eksstatsråd Terje Søviknes ga grønt lys og fremhevet «anleggets gode prosjektøkonomi». Nå har Bremanger kommune snudd og sier nei til vindkraft her. Foto: Tor Høvik

Planer for 18 turbiner

Sogn og Fjordane Energi (SFE) har planene klare for et vindkraftanlegg med 18 turbiner på Bremangerlandet.

Før helgen meldte Firdaposten at formannskapet i Bremanger kommune for andre gang sier nei til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til utbygging.

Fjellområdet er i dag er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF-område).

Utbyggerne kan ikke sette i gang arbeid i området før dette er avklart, ifølge ordfører i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap). Da må staten ved Olje- og energidepartementet eventuelt overprøve kommunens arealplan, og lage en statlig plan.

– Vi ønsket å få til en løsning med kommunen, men vil nå anmode om å få en statlig reguleringsplan, sier pressekontakt i SFE, Jannicke Lindvik til BT.

– Nasjonal skatt

Detaljplanene for miljø og transport er heller ikke godkjent av NVE ennå.

– Bremangerlandet er en nasjonal skatt som vi må ta vare på. Vindkraftanlegg er uforenlig med friluftsliv og reiseliv, med opplevingen av storslått natur og landskap. Vi håper på en forsvarlig demokratisk behandling. Klageretten har i praksis ingen betydning hvis det ikke gis oppsettende virkning, sier turlagslederen.

SFE mener prosessen rundt søknaden om vindkraft på Bremangerlandet har vært grundig:

«Først og fremst er det viktig å ha med seg at få industrietableringer er gjenstand for like omfattende og åpne prosesser som kraftutbygginger. Med Bremangerlandet vindkraftverk har vi hatt grundige demokratisk prosesser med omfattende involvering av kommune, lokalsamfunn og grunneiere. Prosjektet hadde bred politisk støtte helt fram til høsten 2019.

Vi mener at vindkraftsaker må behandles som andre saker i forvaltningen og rettsapparatet. Når det er sagt, er det opp til myndighetene å balansere hensynet til demokratiske prosesser og innflytelse, opp imot forutsigbare rammer for næringslivet.» Dette skriver Lindvik i en e-post til BT.