Bygger tre meter stor Statsraad

– Det gir skaperglede, sier Ulf Andreas Jenssen. Nå bygger han en tro kopi av Statsraad Lehmkuhl på verkstedet sitt.

Modellen av seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» på verkstedet til Jenssen. Til sommeren er den klar til å bli utstilt i Bergen. Foto: Ulf Andreas Jenssen

Da konen døde av kreft for åtte år siden, begynte Ulf Andreas Jenssen å bygge skutemodeller.

– Avdelingen hun bodde på het «Silas». Det gjorde også den siste treskuten som ble bygd i Grimstad. Så jeg lagde en modell av barken «Silas», og ga til sykehuset, forteller Jenssen.

Ulf Andreas Jenssen storkoser seg på verkstedet. Han ble bitt av modellbasillen for åtte år siden. Og er nå i gang med sin 14 modellskute. Foto: NRK

– Jeg har helt dilla

Jensen tok kontakt med Grimstad modellskuteklubb, og så var han i gang.

Han har bygde kirkeskip til sjømannskirken i Rio, Lillesand kirke og til kirkerommet på Rikshospitalet.

– Jeg har helt dilla. Å bygge modeller av seilskuter gir både mestringsfølelse og skaperglede, forteller han.

I sitt yrkesliv var Jenssen servicetekniker. Han reiste verden rundt og reparerte maskiner og elektromekanikk på båter. Men på en seilskute har han bare seilt dagsturer.

– Den blir et smykke

Han har bygget modeller av skoleskipene «Sørlandet» og «Christian Radich». Og nå er 74-åringen i gang med sin fjortende modellskute, Bergens egen «Statsraad Lehmkuhl».

– Den blir et vakkert smykke, om jeg skal si det selv, sier han stolt.

– Den er tre meter lang og skal ha full seilføring. Det er en lokal buntmaker som syr seilene som er en tro kopi av seilene den har i dag.

Jenssen regner med å bruke rundt 2000 arbeidstimer og en del titalls tusen kroner på å lage Statsraaden. Modellskuten skal være ferdig før sommeren.

Han har ikke fått tak i tegninger av ornamentene i baugen og hekken på Statsraaden.

– Jeg vet at snekkermester og kunstner Bjarne Nilsen fra Askøy, laget tegninger til ornamentene i 1984/1985. Om noen vet hvor jeg kan få tak i en kopi av de tegningene, ville det være til stor hjelp, sier Jenssen.

Her kan du se modellbyggeren i aksjon da han bygget «Sørlandet», fra Norge Rundt i 2018.

Vil stille ut i Bergen

Jenssen har bygd seg et eget verksted på 40 kvadratmeter, der han bygger de store modellskipene.

– Jeg har helt fra jeg var liten hatt et hobbyrom. Der har jeg bygget store gulvur, og utallige slagbenker og badestamper. Verkstedet, eller bua mi som jeg kaller det, er snart for lite for alt jeg holder på med, forteller han.

Både seilskipene «Sørlandet» og «Christian Radich» har vært utstilt en sommer, før de er blitt solgt.

– De har blitt utstilt i et stort vindu i sentralt i gågaten i Grimstad, og har blitt vist frem under Arendalsuka. Nå håper jeg å få kontakt med noen i Bergen som har et vindu eller lokale der modellen av Statsraaden kan stilles ut, sier den 74-år gamle modellskutebyggeren.