Du har kanskje merket måker som oppfører seg uvanlig aggressivt for tiden?

BT har i sommer fått flere henvendelser om folk som føler seg truet av måker i og rundt Bergen sentrum. Fuglene stuper ned mot mennesker på bakken og er svært overbevisende i sitt budskap om at de vil forsvare sine søte små.

Ornitolog Arild Breistøl i Norsk ornitologiforening forklarer at måker kan være aggressive både i hekketiden og når eggene er klekket.

– Fire- og tobente inntrengere blir sett som en fare for måkeungene. Den aggressive atferden handler bare om at de voksne måkene forsvarer avkommet sitt på den beste måten de kan, sier han.

Ifølge Breistøl er det mens de nyklekkede ungene er små at foreldrene er mest aggressive. Dette er i perioden fra midten av juni og utover i juli måned.

Jannica Luoto

Går sjelden til angrep

De siste årene har flere måker trukket inn i urbane strøk. Den vanligste måken som hekker i byen er fiskemåke.

– Det er veldig sjelden at fiskemåker går til angrep. De forsøker å drive vekk personer ved å gjøre seg skumle, og for eksempel lage lyd. Jeg har aldri opplevd at fiskemåker har gått til angrep på folk, de stopper når de er halvannen meter over hodet, sier Breistøl.

Ornitologen forstår at det kan være skremmende når de store fuglene kommer flygende, men han mener alle må akseptere at dette er fuglenes måte å beskytte ungene sine på.

Jannica Luoto

– Hvis de får være i fred, blir ungene fortere flygedyktige, og fuglene vil kunne forlate hekkeområdet raskere. Dette er fugler som er rødlistet og har problemer med å produsere unger, sier han.

En av årsakene til at måkene trekker inn i mer urbane strøk, er ifølge Breistøl at de ikke lenger klarer seg så bra langs kysten.

– Det går mye på at det er utrygt der ute, blant annet på grunn av den amerikanske minken som ble innført i Norge for pelsdyroppdrett, forklarer Breistøl.

– Ta hensyn

I Norge er det forbudt å skade eller ødelegge reir, egg og unger i hekketiden, som varer fra våren og frem til august. Bergen kommune oppfordrer folk til å ta hensyn til måkene:

«Om reiret blir fjernet (som er et lovbrudd når det er egg og unger i det) er det stor sannsynlighet for at måken starter hekkingen på nytt på samme plass eller i nærheten, og da vil det i realiteten kunne forlenge perioden med reirforsvar», skriver kommunen.

– Når fugleungene flyr, kan foreldrene trekke sørover. Ungene blir igjen i parkområder, for eksempel ved Tveitevannet, før de trekker sørover når de er klare. Da blir det stille – til begynnelsen av mai neste år, sier Breistøl.