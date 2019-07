Flere veistrekninger og tunneler på vestlandet er stengt etter kraftig regnvær.

Tirsdag ettermiddag og kveld førte flom og store nedbørsmengder til flere jordskred på Vestlandet.

Sogn og Fjordane er hardest rammet. I Hordaland har det gått et større ras i Modalen.

Fylkesvei 569 er stengt ved Slottsportentunnelen etter raset. Veien ble meldt stengt av Vegtrafikksentralen klokken 17.35.

Gloppen

I Gloppen i Sogn og Fjordane er to fylkesveier stengt på grunn av flom.

Fylkesvei 691 er stengt mellom Hyen og Ommedal. På denne strekningen er en broen Tverrelva skylt bort av store vannmengder.

I tillegg er Fylkesvei 615 ved Skarpasvoratunnelen stengt på grunn av flom.

Jølster

Ved 16.40-tiden tirsdag meldte Vegtrafikksentralen at E39 var stengt like nord for Vassenden etter at det gikk to ras over veien. En kilometer fra Vassenden har en elv gått over veien og en kilometer lenger nord har det gått et gjørmeras, opplyste veitrafikksentralen.

Førti minutter seinere opplyste Vegtrafikksentralen at det har gått et tredje ras over E39, denne gang mellom Vassenden og Moskog.

Etter flere jordras og flom har Statens vegvesen besluttet å stenge E39 mellom Førde og Skei i Jølster. Alternativ omkjøring er via Fylkesvei 55 mellom Vadheim og Sogndal, og Riksvei 5 mellom Sogndal og Skei.

Like før klokken halv ti tirsdag kveld opplyste veitrafikksentralen at også Fylkesvei 451 mellom Vassenden og Kjøsnes er stengt. Veistrekningen på sørsiden av Jølstravatnet er stengt på grunn av nok et flom- og jordskred.

Førde

I Førde kommune er Fylkesvei 13 stengt langs to strekninger tirsdag kveld.

Klokken 21.28 opplyste veitrafikksentralen at Fylkesvei 13 er stengt ved Holsen skule. Årsaken er at en elv har tatt med seg stein og jord over veien.

Fylkesvei 13 er også stengt mellom Dragsvik og Eldalsosen på grunn av fare for ras.

På grunn av rasfare i området har veivesenet også stengt Fylkesvei 610 mellom Sande og Eldalsosen, og Fylkesvei 609 ved Heilevang.

– Ingen veier åpnes før onsdag

Trafikkoperatør i Statens vegvesen Morten Hansen sier tirsdag kveld at ingen av de stengte veistrekningene på Vestlandet vil kunne åpnes i løpet av natten. Vegvesenet vil gjøre nye vurderinger onsdag formiddag.

– Dette vil kreve mye opprydningsarbeid, og nå kommer mørket. Vi vil ikke kunne gjøre så my med dette før i morgen, sa Hansen tirsdag kveld.

Like etter midnatt opplyser Vegtrafikksentralen at de vil gjøre nye vurderinger for åpning av E39 og flere fylkesveier klokken 12 onsdag.

Setter inn ferge

I forbindelse med stengingen av E39 mellom Jølster og Skei setter Fjord1 inn ekstra avganger på fergestrekningen Hella – Dragsvik natt til onsdag.

– Fergen vil gå ved behov, bare hvis det er biler på kaien til oppsatt tid, opplyser Vegtrafikksentralen.