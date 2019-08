Skipet skapte oppstyr da det ble slept inn i Vågen fredag morgen.

Fredag morgen kunne bergensere skimte en fregatt med indiske flagg på vei inn mot Bergen.

«INS Tarkash» er på en omfattende turné for å «styrke bånd» mellom den indiske marinen og nasjoner i Afrika og Europa.

Men skipet er i Bergen av en helt annen grunn.

Trodde det brant

Fregatten skapte oppstyr da den nærmet seg Bergen havn rundt klokken 8.00 fredags morgen. Det kom nemlig en god del røyk fra skipet.

På Facebook ble det stor interesse da Erling Hellesund la ut bildet av fregatten med røyken stigende. I kommentarfeltet ble det lansert teorier som at dette er en del av en indisk invasjon, eller at mannskapet kanskje skulle på miljøseminar i Bergen. Enkelte skrev at de kanskje var i havsnød.

– Norge mangler en fregatt, så denne tar over enn så lenge, skriver en i kommentarfeltet.

– Kanskje på tide med bomstasjon under broene, skriver en annen.

Erling Hellesund

– Helt normalt

Også BT mottok melding fra en tilskuer, som hadde sett at det røykende skipet måtte ha hjelp fra slepebåter. Han lurte på om det kanskje var brann om bord.

Trafikkleder ved Bergen havn, Arild Hestetreet, forteller at det er helt normalt at så store fartøy slepes i havn.

– Jeg var med å tok imot skipet da det kom til Festningskaien. Vi bruker slepebåter for å hjelpe så store skip til å navigere i havnen, sier Hestetreet.

Når det gjelder den mystiske røyken fra fregatten, forteller major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) at den eneste meldingen FOH har mottatt er at fartøyet er i god stand.

– Det kan ha vært det bare kom mye eksos da den skulle navigeres inn i havnen. Det skjer, sier major Eikeland.

Erling Hellesund

Knytter vennskapsbånd

Tidligere i sommer har fregatten blant annet vært i Alexandria i Egypt, Tanger i Marokko, og i St. Petersburg i Russland.

Besøkene er en del av et pågående arbeid i den indiske marinen for å styrke bånd til andre nasjoner. Besøkene er dokumentert på Twitter og på marinens egne nettsider.

31. juli seilte fregatten inn i Helsinki, som trolig var siste stopp før Bergen.

Fakta: Dette er «INS Tarkash» «INS Tarkash» er en del av marinens vestlige flåte.

Fregatten ble bygget i Russland, og har vært aktiv siden 2012.

Vekt: 4000 tonn

Maksfart: 30 knop KILDE: Den indiske marinen

Blir til mandag

Men i Bergen står verken offisielle militærbesøk eller styrking av bånd på programmet. Her er «INS Tarkash» kun for å skaffe forsyninger til reisen videre.

– De har vanlig havneligg frem til 12. august for etterforsyning. De skal ha ting som mat og drivstoff, opplyser major Eikeland.

Ifølge Eikeland kom fartøyet fra nord, men hvor det er på vei vet hun ikke.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra den indiske marinen.