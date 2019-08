Natt til søndag ble himmelen lyst opp over Askøy.

Klokken var nærmere 01.30 på søndag da Marte Tufte så et sterkt lys i horisonten.

Både Tufte og mannen var på vei til å legge seg, men måtte dokumentere fenomenet.

– Det så ut som pulserende flammer, forteller Tufte som har bodd på Eidsvågsneset i flere år.

Hun forteller at hun har sett liknende ting før fra samme området, men aldri så sterkt.

– Vi tenkte at det kom fra Kollsnes. Vi ble nesten redd for at det kunne være en ulykke.

Fakling

Det viste seg at Tufte og mannen hadde rett. Det var nemlig stor aktivitet på Kollsnes prosessanlegg i går.

– Vi holder på med fakling, hvor vi tømmer anlegget for gass og brenner det, forteller Kjersti Nordrøy, som er kommunikasjonsleder for anlegget.

– I går kveld var det skydekke, og da det ble mørkt ble lyset fra anlegget reflektert i skyene. Så det er det de har sett.

Helge O. Svela

Planlagt vedlikehold

Nordrøy forteller at dette er helt normal prosedyre i forbindelse med vedlikehold.

«På Kollsnes jobber vi nå for fullt med forberedelser til revisjonsstans som starter førstkommende helg» skrev Equinor på anleggets facebook-side tidligere i uken.

– Dette har vært planlagt i flere år. Anlegget vil stenges ned en periode for vedlikehold vi ikke kan gjøre når det er i drift, sier Nordrøy.

Ringer til brannvesenet

Helge Lund, vaktkommandør i brannvesenet, forteller at folk gjerne ringer inn når slike ting skjer, og er bekymret for brann.

– Du ser det jo på lang avstand. Du har det samme fenomenet på Mongstad til tider, forteller Lund.

Han forteller at brannvesenet prøver å informere om slike ting på forhånd, nettopp fordi det er så synlig.

Mange i sving

Fakling skal fortsette utover ettermiddagen på søndag. Når anlegget starter opp igjen vil bergensere kanskje kunne se det samme lysfenomenet, for da skal det trolig fakles igjen.

På Facebook-siden står det at rundt 500 personer er involvert i arbeidet, og at rundt 45.000 arbeidstimer vil gå med til vedlikeholdet. «Det blir aktiviteter døgnet rundt og boligleiren på Kollsnes er fullbooket» står det i innlegget.

Anlegget skal etter planen startes igjen 4. september.