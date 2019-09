Ap og Høyre ruller ut alle tropper den siste helgen før kommunevalget. Målet er å finne de 15.000 frafalne velgerne sine. Men det er ikke så enkelt, viste det seg.

– Her i huset har alle forhåndsstemt! Og det var ikkje på dokker!

Mannen stikker hodet ut av vinduet i det Rigmor Heggdal og Øystein Hassel går inn porten til det eldre trehuset i Johan Berentsens vei på Laksevåg.

Med sine røde jakker og favnen full av roser og brosjyrer, levnes det liten tvil om hvilket ærend Heggdal og Hassel er ute i: De to politikerne fra Laksevåg Arbeidersamfunn er på husbesøk - eller dørbank, som andre partier kaller det.

– Fortsatt god helg! svarer de blidt og går ufortrødent videre til neste enebolig. Der er døren stengt og gardinene nede.

– Det er så fint vær. Da er mange ute på tur fortsatt, sier Heggdal.

BTs fotograf har fortid som avisbud i strøket, og hun kan fortelle at i denne gaten holdt alle Aftenposten før. Det ser litt mørkt ut for Ap-politikerne.

Marita Aarekol

15.000 gjerdesittere skal ned

Den siste helgen er valgkampens krampetrekning, eller høydepunkt. Nå ruller partiene ut alt de har i form av fotsoldater, standsmateriell og mer eller mindre kledelige partijakker.

Årsaken finner man i de siste meningsmålingene: Onsdag svarte fortsatt hver femte velger at de ikke visste hva de skulle stemme. Av dem igjen var det over halvparten som stemte i forrige valg. Det er den gruppen som kalles «gjerdesittere»: Folk som tidligere har stemt på et parti, men som nå er usikre på om de vil stemme.

– Den gruppen er mye lettere å påvirke til å gå og stemme, enn det er å overtale noen til å skifte parti helt i slutten av valgkampen. Og den gruppen kan avgjøre hele valget, sier BTs valgekspert Johan Giertsen.

Han har regnet ut at Høyre har rundt 10.000 slike gjerdesittere, mens Ap har rundt 5000. Begge sliter på målingene, og trenger desperat å mobilisere egne sympatisører til å stemme.

Marita Aarekol

Valgbod-filial

På Torgallmenningen har Leger uten grenser og Unicef hatt fritt spillerom lenge. Den siste lørdagsformiddagen rigger imidlertid politikerne opp teltene sine. Det er flere forbipasserende her, enn ved valgbodene på Festplassene.

– Lykke til som ordfører da, utbryter en velger i det han passerer Høyres ordførerkandidat Hilde Onarheim.

– Takk for det, svarer Onarheim, vel vitende om at meningsmålingene ikke akkurat tilsier at Høyre skal få begge topplassene i bergenspolitikken etter valget.

– Tror du på det selv?

– Ja, det gjør jeg. Jeg ser Ap hevder det står mellom Marte Mjøs Persen (Ap) og Trym Aafløy (FNB) som ordfører. Men da har de glemt meg.

Marita Aarekol

Lei av bompengeprat

Onarheim kommer fra boden på Laksevåg og skal rett videre til Lagunen.

– Det er godt å gå på stand og få til noen lengre samtaler. Da handler det ikke bare om Bybanen og og bompenger.

Rundt henne deler politikerkollegene ut sjokolader med Høyre-trekk på og prøver å overbevise de tvilende sjelene som stopper opp ved valgteltet. Arbeiderpartiet kontrer med popcornmaskin og kaffe.

Oda Bjerkan trenger imidlertid ikke overbevise Birgitte Hodneland. Hun har allerede stemt Ap og er medlem i partiet. I vognen sitter Jakob (2), født på valgdagen i 2015.

– Vi må se til at fremtiden blir bra for han også. For meg handler valget om byutviklingen fremover, sier Hodneland.

Også hun er lei av bompengediskusjonen som har herjet bergenspolitikken og valgkampen.

– Det er trist å se et ensaksparti tar så mye plass i en by som har så mange andre oppgaver som skal løses.

Marita Aarekol

Fem uker med dørbank

På Laksevåg går det fortsatt litt trått for Ap-politikerne.

– Mamma har ikke tid, forteller en gutt som åpner i det ene huset. Han får med seg en rose og en brosjyre å gi til moren.

Andre svarer at de har forhåndsstemt, mens de fleste dørene forblir uåpnet.

– Sånn er det. Men det hender at vi lykkes å overtale noen. Jeg tror jeg klarte å omvende en Høyre-velger til å stemme på oss da vi var i Loddefjord for noen dager siden, sier Heggdal.

Hun har banket på dører to-tre kvelder i uken siden tidlig i august.

Jo høyere vi kommer, jo finere blir eiendommene. Her er det få gjerdesittere å se, men flotte hekker og til og med en tennisbane. Til slutt kommer vi til et ærverdig funkishus.

– Her bodde tannlegen før, sier Heggdal.

Nå bor Frode Håland her. Også han er en av de 63.000 som har forhåndsstemt i Bergen.

– Men jeg håper at Ap fortsatt får ordfører og byrådsleder etter valget. Så mye kan jeg si, slår han fast, og takker for besøket med en rose i hånden.