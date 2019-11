BT retter: Var ikke feilfakturert

BT skrev at transportfirmaet Tidsnok ble feilfakturert på fergen, men bilen deres skulle betale høy takst.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I en artikkel publisert 29. november, skrev BT at eieren av transportfirmaet Tidsnok var blitt feilfakturert på fergestrekningen Halhjem-Sandvikvåg. Bilen firmaet mente var under seks meter, hadde i autopass-ordningen betalt billettpris som om den var over seks meter.

Etter at BT hadde publisert sin sak, mottok Tidsnok svar fra Skyttel om at bilen deres er over seks meter på grunn av et tilhengerfeste.

Dermed er det riktig at firmaet skulle betale høyere takst, og premisset for BTs sak er feil.

BT beklager.