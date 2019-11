Fylkesledelsen vil overta Bergen Frp

Fylkesledelsen i Vestland Frp er lei av all kranglingen i lokallaget. Nå ber de om lov til å overta Bergen Frp.

FÅTT NOK: Fylkesleder Gustav Bahus vil oppløse styret i Bergen Frp og overta styringen over lokallaget. Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Den dramatiske beslutningen ble fattet på et styremøte mandag kveld. Nå har fylkeslaget bedt sentralstyret til Frp om å få ta over all aktiviteten i til lokallaget.

Avgjørelsen skjer etter en høst preget av store konflikter i Bergen Frp. Først hjalp lokallagsleder Christoffer Thomsen samboeren Marte Monstad til et lederverv. Så var han avgjørende for at hun fikk betalt for vervet. Dette har skapt sterke reaksjoner.

Ba fylkes-Frp ekskludere Thomsen

Kilder forteller til BT at en rekke politikere i Bergen Frp og Vestland Frp i forrige uke sendte et brev til ledelsen i fylkespartiet, der de ba om at partiet ekskluderte Thomsen.

Også BA skriver om dette brevet mandag. Flere av Thomsens motstandere i lokallagsstyret og bystyregreppen skal ha vært blant underskriverne.

Leder i Vestland Frp, Gustav Bahus, sier det er konfliktene som har fått fylkeslaget til å be om å få overta lokallaget.

– Bergen er Norges nest største by. Vi ønsker et sterkt Frp-lag, og ser ikke at det kan skje uten at vi tar en skikkelig runde og starter med blanke ark. Vi må bygge laget fra grunnen, sier han.

BT har ikke fått svar på vår henvendelse til generalsekretær Fredrik Färber i Frp.

Informert tirsdag

Bahus hevder det ikke er «noen voldsom dramatikk» bak det fylkesstyret nå prøver å gjøre, men legger til:

– Samtidig er dette alvorlig. Det er jo noe av det mest alvorlige vi kan gjøre for å gjenreise laget og tilliten.

– Hvem kom med ideen om å gjøre dette?

– Dette er en mulighet vi har gjennom vedtektene i partiet. Det har ikke vært noen idémyldring.

Styret i Bergen Frp ble orientert om fylkeslagets intensjoner i brev tirsdag. De ble ikke informert i forkant.

UENIGE: De lokale Frp-toppene Christoffer Thomsen og Tor Woldseth har vært på kollisjonskurs i lengre tid. Silje Katrine Robinson

Ingen kommentar

Det er lokallagsleder Christoffer Thomsen som eventuelt blir fratatt sitt lederverv dersom dette går gjennom.

Thomsen vil ikke kommentere vedtaket.

– Dette må du nesten snakke med Vestland Frp om siden det er deres vedtak.

– Jeg vil gjerne høre din kommentar til dette. Det er du som er lokallagsleder?

– Jeg henviser til Gustav Bahus.

Har skjedd før

Fylkesleder Bahus vil ikke si noe om måten Thomsen har skjøttet sitt lederverv.

– Det har jeg ingen kommentar til.

Fylkeslederen vil ikke utdype saken noe mer utover følgende kommentar:

– Det har vært en relativt lang prosess frem mot at vi gjør dette.

Bahus sier lokallag i Frp er blitt overtatt av fylkeslaget før, men at det er uvanlig.

Taus nestleder

Sentralstyret vil behandle saken i desember. Det betyr at Bergen Frp kan være oppløst innen nyttår.

Frp-nestleder Terje Søviknes var med i fylkesstyremøtet der avgjørelsen ble tatt, som gruppeleder i fylkestinget.

Han vil ikke kommentere saken.

– Jeg kommer heller ikke til å delta når sentralstyret behandler saken, for da er jeg inhabil, sier han.