Her stjeler han mobilen til Linda (33): – Han bare buset inn og laget en veldig merkelig situasjon

En mann (26) er siktet for til sammen seks mobiltyverier i Bergen sentrum. Overvåkingsbilder viser tyverimetoden.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mannen plasserer en avis over mobiltelefonen, tar tak i telefonen og går ut med den. Foto: Din kosmetiske klinikk

Fredag formiddag var 33 år gamle Linda Nyland på jobb i Din kosmetiske klinikk i Kong Oscars gate 25, da en mann entret klinikken med aviser i hånden.

Overvåkingsbilder viser at mannen plasserte en avis over Lindas mobiltelefon, samtidig som han pratet og gestikulerte i andre retninger. Linda trodde at mannen forsøkte å selge henne avisen.

– Han laget en veldig merkelig situasjon, der han bare buset inn og snakket høyt på et språk jeg ikke forsto. Det gjorde at jeg ble sint og forvirret, noe som kanskje var målet hans, sier hun til BT.

– Ubehagelig

33-åringen åpnet døren og ba mannen gå. Da snek han seg ut med mobiltelefonen under avisen.

– Et par minutter senere forsto jeg hva som hadde skjedd. Det er lett å være etterpåklok, men jeg følte meg naiv. Det hele var ubehagelig og jeg ble redd, sier hun.

Politiet har pågrepet en mann i forbindelse med tyveriet. Mannen som er pågrepet, er en rumensk statsborger.

Her forsøker Linda å få mannen ut av klinikken. Foto: Din kosmetiske klinikk / Privat

– Seks mobiltyverier

Han er totalt siktet for seks mobiltyverier i Bergen sentrum mellom 27. februar og 6. mars. En annen frisørsalong i sentrum skriver på sin Facebook-side at de også har opplevd mobiltyveri.

– Han har distrahert folk med aviser, før han har sneket til seg mobiltelefonene, sier politiadvokat Linn Søfteland.

Lars Morten Lothe, sjef ved Bergen sentrum politistasjon, sier at politiet lørdag fikk melding fra en vekter som hadde observert en 26 år gammel mann i området Byparken ved bybanestoppet.

– Han mistenkte at 26-åringen stjal mobiltelefoner fra folk. Patruljen kom til og pågrep ham, sier Lothe.

Fremstilles for fengsling

Politiet har ikke fått kontroll på de stjålne mobiltelefonene.

– Jeg er litt utslitt etter den dagen. Jeg er opptatt av å behandle folk pent, men jeg har også lært å ikke være for godtroende, sier Linda Nyland.

Mannen fremstilles for fengsling mandag.

Mannens forsvarer, advokat Alexander Horn, sier at han ikke ønsker å kommentere saken før etter fengslingsmøtet.