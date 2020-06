Lena (35) døde i leilighetsbrann: Nå stopper politiet jakten på en eventuell brannstifter

Etter over tre års etterforskning gir politiet opp å finne svar på hva som antente dødsbrannen i Lena Sunde Kvammes leilighet i Loddefjord.

Publisert Publisert Nå nettopp

Lena Sunde Kvamme (35) ble funnet død etter at det i 2017 brøt ut brann i leiligheten hennes. Dør og vinduer ble dekket til etter brannen. Foto: Marita Aarekol (arkiv) / Privat

Natt til 7. februar 2017 ble tobarnsmoren Lena Sunde Kvamme (35) funnet død i leiligheten sin i Loddefjordveien i Bergen.

Kvamme døde av kullosforgiftning og var ikke utsatt for vold, konkluderte obdusentene.

Brannen startet ved at det ble «tilført en tennkilde», alt fra en sigarettglo eller et stearinlys til brennbar væske, ifølge politiet.

Henlagt grunnet bevismangel

Over tre år er gått. Men hva eller hvem som hadde skyld i at leiligheten begynte å brenne, vil forbli et ubesvart spørsmål. Nå har påtalemyndigheten nemlig satt punktum for etterforskningen.

– Saken er henlagt av statsadvokaten på grunn av mangel på bevis, sier politiadvokat Mats Henriksen.

Lena Sunde Kvamme (35), som bodde i leiligheten, omkom i brannen i Loddefjordveien. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

– Vet ikke hvordan det tok fyr

Politiet har fått gjennomført brannsakkyndige vurderinger og hatt bistand fra Kripos.

Fortsatt mener man det er «tilført en tennkilde». Men hva det var, og hvem som eventuelt gjorde det, har ikke politiet klart å finne ut av.

– Det har vært en omfattende etterforskning, der vi har jobbet bredt, med flere hypoteser. Det har på et eller annet vis tatt fyr, men etterforskningen har dessverre ikke gitt oss svar på hvordan, sier Henriksen.

Ingen har på noe tidspunkt i etterforskningen hatt status som mistenkt i saken.

– Vi har gjort en rekke vitneavhør, uten å komme noe nærmere et mistankegrunnlag, forteller politiadvokaten.

Politiadvokat Mats Henriksen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

– «Et lite mysterium»

Kvamme hadde besøk om kvelden før brannen brøt ut.

Kort tid før brannen ble meldt, klokken 01.10, ble to personer observert da de forlot boligblokken gjennom hovedinngangen.

– Vi har tatt vitneavhør av personer hun var i kontakt med kvelden før, og snakket med de to personene som forlot blokken. Men det er ikke grunn til mistanke mot noen av dem, sier Henriksen.

Da brannvesenet kom frem, sto døren til leiligheten åpen. Hvorfor den gjorde det, ble av politiet omtalt som «et lite mysterium». Men det er et faktum at det kan gi økt oksygentilfang og raskere brannutvikling.

– Vi vet ikke hvorfor den døren sto åpen, sier Henriksen.

Røyken veltet ut av leiligheten da brannmannskapene kom frem natt til 7. februar 2017. Foto: 2211-tipser

Skal ha vært utsatt for trusler

Kvamme tilhørte et rusmiljø. Hun skal ha skyldt penger i tiden før brannen og vært utsatt for trusler.

– Jeg er helt overbevist om at noen har tatt henne av dage, sa moren til BA i februar.

I sosiale medier ble det åpent diskutert hvordan man skulle innkreve pengene Kvamme skal ha skyldt.

Problemer med innsyn hos Facebook

Politiet søkte derfor Facebook om innsyn i aktiviteten på kontoen hennes i tiden før hun døde.

Mens svarene fra de branntekniske undersøkelsene, eller de manglende, sådan, har foreligget en stund, er dette noe som har tatt tid.

Ifølge politioverbetjent Svein Føllesdal, som ledet etterforskningen fra starten av, men nå er gått av med pensjon, er dette en del av bakgrunnen for den lange tidsbruken i saken.

Først i fjor høst fikk politiet innvilget innsyn. Men materialet kom frem i posten som en brukket CD-plate. Dermed måtte politiet be om en ny. Den kom frem på nyåret.

– Komplisert etterforskning

Facebook-gjennomgangen førte ikke politiet frem til mulige gjerningspersoner.

– Det tok over et år før vi fikk innsyn i Facebook-profilen hennes. Men det er ingenting der som tyder på at det er utført en straffbar handling, sier Henriksen.

Gjennomgangen utløste ikke nye avhør. Nå avsluttes altså arbeidet med saken.

– En brannetterforskning av denne størrelsen er komplisert. I en sak der noen er døde gjør vi alt for å finne ut hva som har skjedd. Men vi har altså ikke klart å finne svaret på hvordan brannen oppsto, konstaterer politiadvokaten.