Slik vil byrådet planlegge bybane i tunnel uten å forsinke byggestarten

Skal planlegge for tunnel og dagløsning for Bybanen samtidig. – De setter hele Åsanebanen i fare, sier SV. – Elegant løsning, mener byrådet.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) og byrådsleder Roger Valhammer (Ap) var fornøyd med løsningen de la frem torsdag. - Om jeg kan si det selv, så er det en ganske elegant løsning, sa Bakke. Foto: Tor Høvik

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) inviterte torsdag til pressekonferanse for å informere om hvordan de skal planlegge bybaneutbyggingen til Åsane.

– Dette er en sak der flere har et annet standpunkt enn byrådet om hvor banen skal gå. Debatten har utviklet seg på en sånn måte at folk har lite tillit til hverandre. Det er uheldig, sa Valhammer på pressekonferansen.

I bystyret er det et flertall for tunneltrasé gjennom sentrum, mens byrådet ønsker å legge den over Bryggen. I høst sendte derfor flere tunnelpolitikere inn et forslag om å planlegge for tunnel- og dagtrasé samtidig. Det forslaget har flertall i bystyret.

Skal planlegge begge deler

– Vi varsler nå oppstart av arbeidet med å utrede tunnelalternativet. Det betyr at vi utvider planområdet i sentrum, sier Valhammer.

Utredningen skal gjøres som en oppstart av en reguleringsprosess. Men byrådet vil ikke vente til en slik regulering er ferdig med å ta avgjørelsen. Senest i andre del av 2021 skal det legges frem en sak der bystyret kan velge mellom de to alternativene.

– Dette skal gi tillit til at det er to likeverdige alternativer man tar stilling til, sier Valhammer.

Han sier at en full regulering av tunnelalternativet, slik store deler av opposisjonen har bedt om, ville tatt 2–3 år mer enn den skissen bystyret nå skal ta stilling til.

– Da ville vi ikke klart å kommet med på den kommende Nasjonal transportplan (NTP), sier Valhammer.

– Setter Bybanen i fare

SV er langt fra fornøyd med den nye planen for bybanetraseen.

– Byrådet, med Ap og MDG i spissen, velger i dag å sette hele bybanen til Åsane i fare, sier SVs Mikkel Grüner.

Han mener byrådspartiene spiller ballen over til de partiene som egentlig ønsker å begrave hele bybaneutbyggingen.

– Ikke bare skaper det usikkerhet om fremtiden til hele bybaneprosjektet, det vil hindre Bergen i å nå sine klimamål, sier han.

Gruppelederen for SV mener partiet hans nå er det siste partiet som står fast på den vedtatte traseen i bystyret, nemlig den som går over Bryggen.

– Flere av byrådspartiene har snudd flere ganger i denne saken allerede, og vi i SV vil nå gjøre vårt ytterste for å få dem til å ta til fornuft igjen, sier Grüner.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) og byrådsleder Roger Valhammer (Ap) holdt pressekonferanse om Bybanen til Åsane torsdag. Foto: Tor Høvik

– Sikrer bybanen

– Vi mener at vi tvert imot legger til rette for en prosess som sikrer bybanen til Åsane og gjør at vi kan komme inn i NTP, svarer Valhammer.

Han avviser at partiene har endret standpunkt.

– Vi mener at det beste hadde vært å kjøre ferdig det vi har vedtatt. Men det har vært viktig å legge opp til en prosess som de med et annet syn vil ha tillit til.

Valhammer sier at byrådets utgangspunkt er det samme, nemlig at dagløsning er best.

– Men jeg vil ikke forskuttere hva vi vil anbefale når saken skal opp i bystyret neste år. Ting kan komme opp i utredningen, sier han.

Holdeplass i fjellet

Den nye utredningen vil ta utgangspunkt i tunnel fra Kaigaten/Peter Motzfeldts gate, med en holdeplass i Fløyfjellet et sted, for eksempel bak Vetrlidsallmenningen. Byutviklingsbyråd Bakke sier at det trolig vil ta ett år å gjøre dette utredningsarbeidet.

Kostnadene må kommunen ta selv, eventuelt få penger fra spleiselaget Miljøløftet.

– Så snart tunnelløsningen er tilstrekkelig utredet, vil vi legge frem en egen sak om strekningen i sentrum for bystyret, sier han.

– Epler mot epler

Da vil man ha oppdaterte kostnadsoverslag over de to alternativene.

– Vi skal kunne sammenligne epler og epler, sier Bakke.

Han sier at dette ikke skal forsinke arbeidet med dagtraseen. Full regulering vil først skje etter at bystyret har valgt et alternativ.

Dette er i strid med det store deler av opposisjonen ba om, nemlig at det skulle dobbeltreguleres.

– Det er ingen fullstendig regulering, men vi skal gjøre en del av en regulering. Da vil vi ha et mye bedre beslutningsgrunnlag, samtidig som vi ikke forsinker prosessen. Om jeg kan si det selv, så er det en ganske elegant løsning, sier Bakke.

Fikk kritikk

I helgen skrev BT om hvor lite byrådet hadde gjort med tunnelplanleggingen siden de lovet å starte arbeidet tilbake i oktober. Det høstet kritikk i bystyret.

Sofie Marhaug (R) sier det er godt nytt at byrådet nå er kommet et skritt videre.

– Det burde skjedd for lenge siden, men det er bra at de nå vil sette i gang utredning av tunnel i sentrum. Jeg skjønner at det er vanskelig å få de to alternativene helt likeverdig utredet, men derfor er det viktig å komme i gang så raskt som mulig, sier hun.