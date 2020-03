Byrådet presenterer tunnelplanene

Skal planlegge for tunnel og dagløsning for Bybanen samtidig. – De setter hele Åsane-Bybanen i fare, sier SV.

Roger Valhammer (Ap) og byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) holder pressekonferanse. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) møter pressen for å informere om hvordan de skal planlegge den videre bybaneutbyggingen til Åsane.

– Dette er en sak der flere har et annet standpunkt enn byrådet om hvor banen skal gå. Debatten har utviklet seg på en sånn måte at folk har lite tillit til hverandre. Det er uheldig, sier Valhammer på pressekonferansen.

I bystyret er det et flertall for tunneltrasé gjennom sentrum, mens byrådet selv ønsker å legge den over Bryggen. I høst sendte derfor flere tunnelpolitikere inn et forslag om å planlegge for tunnel- og dagtrasé samtidig.

Skal planlegge begge deler

Byrådet har frem til mai på å levere et svar på dette forslaget, men allerede nå vil de fortelle om hvordan de skal jobbe videre med denne saken.

– Vi varsler nå oppstart av arbeidet med å regulere tunnelalternativet. Det betyr at vi utvider planområdet i sentrum, inkludert en underjordisk holdeplass, sier Valhammer.

Senest i andre del av 2021 skal det legges frem en sak der bystyret kan velge mellom de to alternativene.

– Dette skal gi tillit til at det er to likeverdige alternativer man tar stilling til, sier Valhammer.

– Setter Bybanen i fare

SV er langt fra fornøyd med den nye planen for bybanetraseen.

– Byrådet, med Ap og MDG i spissen, velger i dag å sette hele bybanen til Åsane i fare, sier SVs Mikkel Grüner.

Han mener byrådspartiene spiller ballen over til de partiene som egentlig ønsker å begrave hele bybaneutbyggingen.

– Ikke bare skaper det usikkerhet om fremtiden til hele bybaneprosjektet, det vil hindre Bergen i å nå sine klimamål. Sentrumsbyrådet løper fra sitt aller viktigste valgløfte, å sørge for at Bergen gjør sitt for å hindre klimakrisen.

Gruppelederen for SV mener partiet hans nå er det siste partiet som står fast på den vedtatte traseen i bystyret, nemlig den som går over Bryggen.

– Flere av byrådspartiene har snudd flere ganger i denne saken allerede, og vi i SV vil nå gjøre vårt ytterste for å få dem til å ta til fornuft igjen. Denne kampen er ikke over.

Inneholder holdeplass

Den nye utredningen vil ta utgangspunkt i tunnel fra Peter Motzfeldts gate, med en holdeplass i Fløyfjellet bak Vetrlidsallmenningen. Byutviklingsbyråd Bakke sier at det trolig vil ta et år å gjøre utredningsarbeidet. Kostnadene må kommunen ta selv, eventuelt få penger fra spleiselaget Miljøløftet.

– Så snart tunnelløsningen er tilstrekkelig utredet, vil vi legge frem en egen sak om strekningen i sentrum for bystyret, sier han.

Da vil man ha oppdaterte kostnadsoverslag over de to alternativene.

– Vi må legge opp til en prosess som flest mulig kan slutte seg til, sier Bakke.

Han sier at dette ikke skal forsinke arbeidet med den eksisterende . Full regulering vil først skje etter at bystyret har valgt et alternativ.

Dette er i strid med det store deler av opposisjonen ba om, nemlig at det skulle dobbeltreguleres.

– Det er ingen fullstendig regulering, men vi skal gjøre en del av en regulering, sier Bakke.

Fikk kritikk

I helgen skrev BT om hvor lite byrådet hadde gjort med tunnelplanleggingen siden de lovet å starte arbeidet tilbake i oktober. Byutviklingsbyråd Bakke ville ikke si noe annet enn at de jobbet med saken «politisk».

Han vedgikk at byrådsavdelingen hans ikke hadde bedt noen av fagfolkene i etatene, eller eksterne aktører, gjøre noe arbeid ennå. Det høstet kritikk i bystyret.

– Jeg håper de faktisk har gjort mer med dette enn det de sier de har gjort, sa Sofie Marhaug (Rødt).

– Dette er noe vi følger med argusøyne. Vi er mange opposisjonspartier som følger med på problemstillingen, sa Trym Aafløy (FNB).