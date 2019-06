Vindusskaden som byråd Tryti mener er et kulehull skal undersøkes av politiet på nytt.

I 2017 opplevde familien til byråd Anna Elisa Tryti at det smalt i huset på hjemmeadressen hennes. En tid senere oppdaget de det de selv mener er et kulehull i vinduet.

En tid i forveien hadde Tryti selv mottatt et trusselbrev gjennom brevsprekken i det samme huset, hvor det ble slått fast at hun skulle trakasseres på grunn av hennes politiske arbeid med bompenger og bybane. I brevet beskrev de metodene:

«Sjikanering av deg per epost i sosiale medier, telefonoppringing med uskjelling og krenkelser, plaging av deg i ditt hjem, hærverk tyveri av din identitet osv. osv».

PRIVAT

– Pekte på fugler

Tryti selv satte hullet i vinduet i sammenheng med trusselbrevet. Det gjorde ikke polititjenestemennene som kom for å sjekke skaden.

– Det ble foreslått at dette enten kunne være fugler som sto bak, eller barns lek med softgun, sa Tryti tirsdag.

Politiet på sin side beklaget at det ikke var opprettet en egen sak i forbindelse med denne hendelsen. Onsdag har de bestemt seg for å se nærmere på hendelsen.

– Vi kommer til å opprette sak på skaden i vinduet til Tryti fra juli 2017. Det innebærer at vi vil se på saken på nytt og om mulig gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser av skaden, sier politiinspektør Olav Valland til BT.

Ørjan Deisz

Reagerte

Ap-politikeren reagerte selv på måten politiet fulgte opp hendelsen på, og følte deres teorier ble latterliggjort.

Jeg føler ikke politiet har tatt innover seg alvoret i denne saken for meg, familien min og nabolaget. Jeg setter pris på voldsalarm og patruljeringen. Men måten vi opplevde at kulehullet ble tatt imot på, gjorde at jeg ga opp politiet, sa Tryti tirsdag, og påpekte at politiet kort tid senere henla hele trusselsaken.

Valland var klar på at det burde vært opprettet en egen sak på vindushendelsen.

– Det ville gjort det enklere å dokumentere konklusjonen tjenestemennene gjorde.