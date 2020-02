Slik bygger de Bybanen til Fyllingsdalen

Se nye bilder av hvordan banen skrider frem.

TUNNEL: Det jobbes med å sprenge tunnel gjennom Løvstakken. På grunn av mye vann er arbeidet bak skjema. Foto: Silje Katrine Robinson

Et steinkast unna tunnelen i Løvstakken er flere titalls gulkledde arbeidere i sving med å lage Bybanens foreløpige ende ved Oasen i Fyllingsdalen.

– All sprenging ved Oasen er ferdig. Nå fortsetter vi med betongarbeidet som har pågått siden november. Det vil pågå for fullt til rundt august-september, sier byggeleder Svein Rosseland fra Bybanen Utbygging.

FØR: Svein Rosseland skuer utover arbeidsplassen. Foto: Ørjan Deisz

ETTER: En splitter ny illustrasjon viser hvordan stoppet ved Oasen er planlagt å se ut. Foto: ILLUSTRASJON: Mount Visual/Bybanen Utbygging

For at man skal kunne ta seg over byggeplassen er det satt opp en midlertidig gangbro. Like bortenfor har man klargjort for en ny bro som vil ta fotgjengere rett til det kommende bybanestoppet.

– Vi begynner arbeidet med den rett etter sommerferien, sier Rosseland.

MIDLERTIDIG: Denne broen er satt opp for at man skal komme seg enklere til Oasen under byggearbeidene. Foto: Ørjan Deisz

Fuktig tunnel

Tunnelen like bortenfor går i to løp. I det ene skal Bybanen gå, mens det andre skal bli til verdens lengste gang- og sykkeltunnel.

Så langt er det lite på innsiden som minner om et sted der en skal kunne spasere i behagelige 40 minutter.

Det drypper fra taket, støyen fra anleggsmaskiner høres i alle retninger, og bakken er full av gjørme. Dessuten er det mørkt.

TO LØP: Selve banen skal gå i det største løpet til venstre. Til høyre blir gang- og sykkelvei, kombinert med rømningsvei for passasjerer på Bybanen. Foto: Ørjan Deisz

VEI: Knust stein er lagt ut over for at man skal kunne ta seg relativt greit over den gjørmete bakken. Ovenifra renner vann fra fjellet. Foto: Silje Katrine Robinson

Samtidig med å gjøre ferdig selve tunnelen, skal det jobbes med både lyssetting og akustikk. Atferdspsykologer har vært med på å finne ut hvordan det skal føles trygt å ferdes her, forteller byggeleder i tunnelen, Einar Borgen.

– Det blir ikke sånn som dette, forsikrer han.

INTERNASJONALT: Einar Borgen sier det er 14 ulike nasjonaliteter i arbeid med tunnelen. – Det fungerer i grunnen bedre enn det høres ut, sier han. Foto: Silje Katrine Robinson

Etter hvert skal det legges en duk over taket som skal føre vannet ned i rør og vekk fra tunnelen.

Det er nettopp de store mengdene vann i fjellet som gjør at de så langt bare har kommet rundt 550 meter inn, mot de 1200 som planen var å være på nå. Ifølge NRK sinker dette sprengingen med nesten et halvt år.

– I perioden med utfordringene med vannet, har vi sprengt ut depot i tunnelene, opplyser Borgen.

DEPOT: Inni fjellet, like bak denne blokken, sprenges det ut depot for parkering av bybanevogner. Foto: Ørjan Deisz

Lengst inne gjør de klar til sprenging av tunnel på «fotgjengersiden».

Det bores smale hull med en lengde på 18 meter. Inn trykkes sement som skal presse vekk vannet. Deretter sprenger de seg inn – fem meter om gangen.

– Nå sprenger vi like under et boligområde. Derfor er det litt begrensninger for når vi kan arbeide, sier Borgen.

Like ved siden av, i løpet der Bybanen går, løser de en annen utfordring. Lange bolter skyves inn i hullene. Dette gjør de rett og slett for at det ikke skal rase sammen under sprenging.

– Det er sånn vi må gjøre der det er dårlig fjell, sier han.

BOLTER: Maskinen som brukes til å borre hullene er en Sandvik treboms tunnelrigg. Øverst til venstre kan du skimte boltene som er satt inn. Foto: Silje Katrine Robinson

SKARP DUFT: – Når man sprenger og holder på, lukter det litt ammoniakk. Det er støv, stein, leire og sånt, forklarer Borgen. Foto: Silje Katrine Robinson

På vei ut stopper Borgen på et automatisk renseanlegg, der bilen får seg en dusj. Byggelederen sier slikt må til for å unngå at skitt skal dras ut av anleggsplassen.

– Det er viktig å vaske her nede. Da sparer man miljøet i Fyllingsdalen, sier Borgen.

VASK: Skitt og gjørme vaskes av bilen før den skal ut på veiene i Fyllingsdalen igjen. Foto: Silje Katrine Robinson

Starter tidligere fra andre siden

På andre siden av fjellet har man tjuvstartet med et prosjekt på Kristianborg.

På grunn av at tunnelboringen i Fyllingsdalen går sakte, har man startet tidligere enn planlagt med broen der trafikken skal gå.

– Fordelen med det er at man da kan drive tunnelarbeidet på begge sider av fjellet, sier Kristian Heen, byggeleder for konstruksjoner.

KNUTEPUNKT: På toppen av broen på Kristianborg er det planlagt bussholdeplass, med trapp og heis direkte ned til et bybanestopp like ved tunnelen. Foto: Ørjan Deisz

Egentlig var planen å starte tunnelarbeidet herfra i august, men nå er altså planen å gå i gang i starten av juni. På den måten skal man hente inn forsinkelsen fra Fyllingsdalen.

Et lite stykke bortenfor, på Mindemyren, er anleggsområdet massivt.

Mest iøynefallende er en lang, flere meter dyp grop. Her skal kanalen i Kanalveien gå fra å være et rørsystem til å bli synlig for alles øyne.

KANAL: Her har man gravd opp for å anlegge den nye kanalen i Kanalveien. Foto: Ørjan Deisz

Kanalen skal deles i en øvre og nedre del.

– Hoveddelen av vannet vil fortsatt ligge under bakken, men noe vil ligge i den øverste delen som er synlig, sier Heen.

Fakta Bybanen til Fyllingsdalen Planlagt ferdig 2022–2023.

Traseen vil ha ni stopp, hvorav syv er nye.

Endeholdeplassen vil være ved kjøpesenteret Oasen, men med mulighet for å bli bygget videre.

Kjøretiden fra sentrum til Oasen er planlagt til 18 minutter.

