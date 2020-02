– Tre-fire idioter ødelegger for hundrevis av andre

Russepresidenten sier at de fleste ungdommene på Geilo oppfører seg helt fint.

TAR AVSTAND: Russepresident Didrik Nordvik (18) er på Geilo denne helgen. – 99 prosent av dem som er her oppe tar avstand fra dette. De fleste oppfører seg fint og har det gøy. Foto: Paul S. Amundsen

Russepresident Didrik Nordvik (18) er blant mange hundre russ som har reist til Geilo denne helgen. Russen kommer fra både Bergen og Oslo.

Heller ikke i år har russefeiringen gått helt rolig for seg.

Politiet meldte fredag at det ble skutt opp fyrverkeri og at flere russ brukte narkotika åpenlyst.

Sendt hjem og anmeldt

To personer er anmeldt for narkotikabruk. Den ene testet positivt på amfetamin, kokain og cannabis.

En bergensruss ble også bortvist fra Geilo og plassert på nattoget hjem natt til lørdag.

– Lytter til klager

– 99 prosent av dem som er her oppe tar avstand fra dette. De fleste oppfører seg fint og har det gøy, sier Nordvik.

Han forteller at russen har skrudd av musikken hvis de har fått klager fra naboer eller hotelleiere.

– Så er det tre-fire idioter som gjør at hundrevis av oss andre får et dårlig rykte. Det er ikke greit, legger han til.

PÅ GEILO: Politiet ventet på russen da de kom til Geilo med toget torsdag. Foto: Michael Sætersdal

Mange er oppgitt

Russepresidenten forteller at han har brukt mye tid på å snakke med medier og politiet denne helgen.

Mange av ungdommene som har reist opp er også oppgitt over det som har skjedd.

– Alle er enig i at dette er synd. Politiet sier at de fleste er hyggelig og at det er noen få som lager bråk, sier russepresidenten.

Lørdag morgen sa operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt at det hadde vært en del bråk.

– Men det har gått ganske greit, sa Alfheim.

Gjentar seg hvert år

Han synes det er trist at det er den samme historien hvert år.

Også i 2017 og 2019 ble det støy da russen befant seg på Geilo.

– Jeg gledet meg veldig til denne helgen, men var klar over at kom til å oppstå saker, sier Nordvik.

Han forteller at russen er på Geilo frem til søndag.

– Vi satser på at det blir fint i kveld. Vi i Russestyret har gått ut og sagt at folk må oppføre seg.

