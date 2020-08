Leteaksjon etter savnet jente (20) i Førde

– Hun har ikke noe nettverk i landet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Politiet i Førde og frivillige fra Røde Kors og Norske Redningshunder leter etter en savnet jente på 20 år i Førde.

Jenten er utenlandsk og var ferdig på Sunnfjord Folkehøgskole i vår. Men på grunn av koronapandemien kunne ikke hun og to andre fra samme land dra hjem. De har derfor vært i Førde i sommer.

Uten simkort

– Så vidt vi vet har hun ikke noen annen tilknytning til Førde, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Jenten ble sist sett 20.30 onsdag kveld på skolen. Hun skal da ha snakket i telefonen.

– Vennene hennes sa hun da virket oppskjørtet, sier Hellesund.

Han sier de holder alle muligheter åpne for hva som kan ha skjedd. Men det at hun mangler nettverk, gjør at vi undrer oss litt ekstra, sier han.

– Har hun med seg telefon slik at dere kan spore den?

– Telefonen hennes mangler simkort, hun snakker med venner og familie via trådløst nett. Derfor har vi lite teknisk og taktisk støtte i etterforskningen.

Ønsker tips

I første omgang blir det lett ved skolen og i skolens nærområde. Skolen ligger like ved Førde sentralsykehus.

– Hva gjør dere videre?

– Vi skal komme i kontakt med pårørende, og avhøre medelever. Så skal vi vurdere å skalere opp letingen, avhengig av tips som kommer inn, sier Hellesund.

Kvinnen er cirka 160 cm høy. Hun hadde trolig på seg blå sko, rosa bukse, svart jakke og muligens en hvit T-skjorte.

Politiet ønsker tips i saken.