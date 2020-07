Koronasmittet var instruktør på Haakonsvern: 30 er i karantene

Mannen som fikk påvist covid-19 fredag er innlagt på Haukeland universitetssjukehus.

Publisert Publisert I dag 10:04

Haukeland universitetssjukehus er foreløpig på grønn beredskap. Foto: Marit Hommedal (arkiv)

Fredag ble en person innlagt på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

– Jeg kan bekrefte at vi har en pasient innlagt på Haukeland med bekreftet covid-19-smitte, sier Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, til BT lørdag formiddag.

Innleggelsen er den første på nesten tre måneder ved sykehuset.

30 i karantene

Marinesjef Rune Andersen sier at det er en av hans tidligere vernepliktige som har fått påvist smitte.

Den smittede er altså ikke vernepliktig nå, slik Forsvarets operative hovedkvarter opplyste lørdag formiddag.

– Vedkommende var under førstegangstjeneste frem til forrige uke, dimitterte og ble syk, sier Andersen.

Den tidligere vernepliktige er en mann som er hjemmehørende i Bærum, ifølge Andersen.

Sjøforsvaret følger opp mannen, som forlot basen på Haakonsvern forrige uke.

– Vi har isolert dem som har hatt kontakt med ham, og tester alle dem, sier Andersen.

Ifølge ham er det 30 personer som nå er i karantene, enten hjemme eller på Haakonsvern, og ikke 25, som tidligere meldt.

– Vi startet med smittesporing med en gang vi fikk vite dette, sier Andersen, som sier de også er i kontakt med smittevernlegen i Bergen.

Marinesjef Rune Andersen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Var instruktør på Haakonsvern

Den tidligere vernepliktige mannen som nå er innlagt på Haukeland var instruktør på Haakonsvern.

Etter endt rekruttskole er de vernepliktige som hovedregel innom sjøforsvarets base i Bergen for å få fagopplæring før de begynner å tjenestegjøre, de fleste på skip, og mannen drev opplæring i ett av disse kursene.

Flere av personene som er i karantene nå deltok på kurs hvor han underviste.

– Kursaktiviteten vurderer vi som strengt nødvendig for å opprettholde operative fartøyer, sier Andersen.

Han sier det er gjennomført strenge smitteverntiltak under denne opplæringen.

– VI har gode planer for dette. Vi var forberedt på at det kunne skje, men vi må opprettholde operativ evne og sjømilitær tilstedeværelse i våre havområder, sier Andersen.

Første på nesten tre måneder

Vigander hos Helse Bergen vil ikke kommentere pasientens tilstand, men sier at pasienten ikke får intensivbehandling.

Nå jobbes det med smittesporing i henhold til rutiner, opplyser han.

Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) er sjøforsvarets hovedbase. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

– Pandemien er ikke over

Vigander i Helse Bergen sier at dette er en påminnelse om at pandemien ikke er over, og at folk fortsatt må ta forholdsregler og smittevernshensyn.

– Endrer dette nye tilfellet noe med tanke på beredskap hos dere?

– Vi er fremdeles på grønn beredskap, og har kapasitet til å ha inne seks pasienter med covid-19. Så har vi opptrappingsplaner som vi kan effektuere dersom det skulle komme en ny bølge. Det er ingenting som tyder på at det er nødvendig foreløpig, med tanke på smitten i befolkningen, men at det vil komme enkelttilfeller er vi forberedt på.

Andre smittetilfelle i Forsvaret

Forsvaret har tidligere bare hatt ett registrert smittetilfelle. Det ble registrert 5. mars ved Skjold garnison i Troms.

Flere ble testet og isolert, og avdelingen ble umiddelbart stengt. Ingen fikk komme verke inn eller ut.

Ifølge siste tall er det ni innlagte koronapasienter ved norske sykehus.