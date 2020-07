Koronasmittet kom fra Haakonsvern: En person er innlagt på Haukeland universitetssjukehus

Det er foreløpig bare ett kjent smittetilfelle ved sjøforsvarets hovedbase i Bergen. – Alle som er i samme kohort er satt i karantene.

Haukeland universitetssjukehus er foreløpig på grønn beredskap. Foto: Marit Hommedal (arkiv)

Fredag ble en person innlagt på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

– Jeg kan bekrefte at vi har en pasient innlagt på Haukeland med bekreftet covid-19-smitte, sier Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, lørdag formiddag.

Innleggelsen er den første på nesten tre måneder ved sykehuset.

Personen som er smittet tilhører Haakonsvern, sjøforsvarets hovedbase. Det bekrefter Elisabeth Eikeland, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter.

Eikeland opplyser at det er en ung person som er smittet.

Første på nesten tre måneder

Vigander hos Helse Bergen vil ikke kommentere verken kjønn, alder eller pasientens tilstand, men sier at pasienten ikke får intensivbehandling.

Nå jobbes det med smittesporing i henhold til rutiner, opplyser han.

Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) er sjøforsvarets hovedbase. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Flere i karantene

På Haakonsvern ble det satt i gang tiltak straks smitten ble avdekket, ifølge Eikeland.

– Alle som er i samme kohort som vedkommende er satt i karantene, og vi er i gang med smittesporing i henhold til gjeldende smittevernsnegler.

– Vi i forsvaret er veldig nøye med smittevern, og har en god smittevernskultur, men det er urealistisk å tro at vi skal gå fullstendig fri fra tilfeller som dette, sier Eikeland.

Eikeland vil ikke kommentere hvilken kohort personen tilhører, eller om vedkommende er vernepliktig eller ansatt ved basen.

– Pandemien er ikke over

Vigander i Helse Bergen vil ikke si noe om hvordan smittetilfellet ble kjent, eller hvorvidt vedkommende er hjemmehørende i Vestland.

– Dette er en påminnelse om at pandemien ikke er over, og at folk fortsatt må ta forholdsregler og smittevernshensyn, sier Vigander.

– Endrer dette nye tilfellet noe med tanke på beredskap hos dere?

– Vi er fremdeles på grønn beredskap, og har kapasitet til å ha inne seks pasienter med covid-19. Så har vi opptrappingsplaner som vi kan effektuere dersom det skulle komme en ny bølge. Det er ingenting som tyder på at det er nødvendig foreløpig, med tanke på smitten i befolkningen, men at det vil komme enkelttilfeller er vi forberedt på.

Ni tilfeller totalt

Før innleggelsen viste siste tall fra Helsedirektoratets at det var åtte innlagte koronapasienter på norske sykehus.

Torsdag og fredag ble det også meldt om to nye dødsfall som følge av korona i Norge. Det er nå totalt 255 mennesker som har dødd av covid-19.

Per nå er det registrert 9025 koronatilfelle. Det er registrert 10 nye det siste døgnet, ifølge Folkehelseinstituttet.