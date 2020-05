Slik markerte bergensere årets varmeste dag

Lørdag ble det målt 24,1 grader på Florida. Og varmere skal det bli.

Publisert Publisert Nå nettopp

Sweta Pathak og Rachana Aryal foreviger den fine dagen på Helleneset. Foto: Eirik Brekke

– Jeg har etter hvert forstått at selv om det er sommer nå, kan det komme sluddbyger i neste uke, sier Rachana Aryal.

Hun har tatt turen til Helleneset sammen med venninnen Sweta Pathak. De kommer fra Nepal og studerer i Bergen, og har etter hvert forstått en ting eller to om klimaet i sin nye hjemby.

Les også Kygo skulle sende opp så mange raketter fra hagen sin at han måtte varsle flere tusen i Fana

– Når du ser byen og fjorden sånn, tenker du jo at det aldri kommer til å regne igjen. Selv om vi vet det ikke er sant! Vi må nesten forevige dette. Det er så vakkert her, jeg tror til og med det er vakrere enn Nepal, sier Aryal.

Skal bli varmere

Mange hadde tatt turen til Helleneset for å bade på det som er årets varmeste dag til nå. På værstasjonen på Florida ble det lørdag målt 24,1 grader.

Og varmere skal det bli, ifølge meteorolog Marit Berger ved Meteorlogisk institutt.

Antoni og Adela var blant de mange som badet på Helleneste på lørdag. Foto: Eirik Brekke

– Pinsen ser ut til å bli fin, med temperaturer opp mot 25 grader i Bergen. Det kan bli mer skyer søndag og mandag. Men skyene vil være tynne og høye, så det vil ikke ødelegge så mye, sier hun.

Ifølge meteorologen vil finværet holde seg i hele Vestland.

Ina Ynnesdal, som er meteorolog ved Storm Geo, sier at det kan komme nedbør enkelte steder allerede på onsdag.

Usikre prognoser

Frøydis Skjerping har rigget seg til på favorittplassen på Helleneset. Foto: Eirik Brekke

– Men det er fortsatt usikker hvor det kommer nedbør, og hvor den kommer, sier hun.

Hun forteller at Storms siste prognose viser at det kan bli gråere på tirsdag, og at det kan kommer nedbør i indre strøk på onsdag.

– Men det ser ikke ut til at det vil komme så mye nedbør i Bergen og ytre strøk.

Men akkurat nå er det ikke en regnsky i sikte. Like ovenfor badeplassen på Helleneset har Frøydis Skjerping rigget seg til med avisen på favorittplassen. Hun kommer egentlig fra Fyllingsdalen, men elsker å sitte her med utsikt til Byfjorden.

– Jeg jobbet i Sandviken før, da oppdaget jeg dette stedet. Det er helt fantastisk her, sier Skjerping.