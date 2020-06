Politiet nekter støttedemonstrasjoner for George Floyd i Oslo, Bergen og Trondheim

Faren for koronasmitte gjør at politiet setter foten ned for demonstrasjonene i Oslo, Bergen og Trondheim i forbindelse med George Floyds dødsfall.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Å gå ned på et kne er en hyppig brukt måte å demonstrere mot rasismen på. Handlingen er inspirert av quarterbacken Colin Kaepernick, som er kjent for å demonstrere på denne måten under kamper. Foto: NTB SCANPIX

NTB

Aurora Berg

Over 15.000 personer har varslet at de vil delta på demonstrasjonen utenfor USAs ambassade på Makrellbekken i Oslo.

– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, sier Rawha Yohaness til Klassekampen.

Hun er styremedlem i African Student Association som er blant arrangørene bak demonstrasjonen. Beskjeden fra myndighetene gjør at alt tyder på at arrangementet ikke kan gjennomføres.

Les også Tar demonstrasjonene til Norge

– Verken området utenfor ambassaden eller Eidsvolls plass kan romme i nærheten av så mange. Særlig ikke hvis man skal holde avstand av smittehensyn, sier Yohaness.

Arrangørene bak demonstrasjonen i Bergen og Trondheim har også fått beskjed om at forsamlingen over 50 personer vil anses som brudd på smittevernseglene. Demonstrasjonen i Trondheim er allerede utsatt til 15. juni.

Dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd har skapt kraftige reaksjoner over hele verden. 46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot nakken i flere minutter under en pågripelse.

Les også Tirsdag gikk sosiale medier i svart

Richard Kiwanuka i Way Forward har vært med å arrangere demonstrasjonen som skulle holdes på Festplassen på fredag.

– Vi har fått beskjed om at vi ikke får holde demonstrasjonen, men vi venter på noe konkret. Kommunen har bestemt at man ikke kan samle mer enn 50 personer på ett sted, sier Kiwanuka.

Han forteller at arrangørene respekterer beskjeden fra kommunen, og at de skal holde et møte klokken 11 for å bestemme hva de skal gjøre.

Torsdag formiddag har over 8000 trykket at de skal eller er interessert på arrangementets facebookside.

Arrangementer med 51 personer eller flere er forbudt frem til 15. juni. Da åpnes det for arrangementer med opp til 200 personer.