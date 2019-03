Lørdag blir det full storm ved Stad, og vinden vil ta lenger inn over land og fjorder.

Uværet som herjet Vestlandet fredag og natt til lørdag er på ingen måte over.

Det er et lavtrykk øst for Island som er så stort at det påvirker hele landet.

Vinden på sørsiden av dette lavtrykket var det som ga så kraftig vind fredag.

Lørdag kommer vinden fra sørvest og vest mot Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Ganske heftig

– Dermed trenger vinden lenger inn over land og fjorder, og det kan bli ganske heftig, sier vakthavende meteorolog Marianne Skolem Andersen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Hordaland får ikke like kraftig vind som Sogn og Fjordane, der det er meldt sterk kuling i formiddag og liten storm lørdag ettermiddag. Ved Stad er det varslet full storm.

– Må sikre gjenstander

– Jo lenger nord, jo mer vind. Folk må passe på å sikre løse gjenstander som kan fyke av gårde. Det er mange stengte fjelloverganger, og løs snø og snøfokk kan gjøre kjøreforholdene vanskelige, sier Andersen.

– Ikke trivelig

– Hvordan blir det i fjellet?

– Det vil ikke være noe trivelig å være i fjellet med den vinden og snøskredfaren, som er så stor at skred kan utløses naturlig uten at noen går der, slår meteorologen fast.

Det er også ventet bygevær gjennom hele helgen. Over 400–600 meter blir det snø, det er også fare for tordenbyger.

– Dette høres ut som en fin helg å kose seg inne. Nord i Sogn og Fjordane bør folk være obs på kraftige vindkast, og følge med på stengte veier, oppfordrer Andersen.