Bergen kommune oppfordrer til ti dagers karantene etter fest

Anbefalingen er hovedsakelig rettet mot studenter.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Helsebyråd Beate Husa (KrF), byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland, forteller at de nå oppfordrer til selvpålagt karantene blant unge som har vært på fest. Foto: Bjørn Erik Larsen

Under pressekonferansen mandag ettermiddag forteller byrådsleder Roger Valhammer (AP) at Bergen kommune har fått 66 nye tilfeller av covid-19 siden fredag.

– Alle de smittede er mellom 19 og 27 år gamle. De fleste av tilfellene knyttes tilbake til fester eller andre studentarrangementer, forteller byrådslederen.

På grunn av den økende smitten i den aldersgruppen, har Bergen kommune kommet med en egen anbefaling til byens unge befolkning.

– Vi oppfordrer alle unge som har vært på fest om å gå i selvpålagt karantene. Karantenen skal gjelde i ti dager etter festen, sier Valhammer.

– Noe helt spesielt på fest

Det er hovedsakelig studenter anbefalingen er rettet mot.

– Anbefalingen gjelder studenter på alle studiesteder i Bergen, og andre personer som har vært på fester eller sammenkomster hvor smittevernregler ikke har blitt overholdt, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Helsebyråd Beathe Husa (KrF), byrådsleder Roger Valhammer (AP) og medisinsk fagsjef i Bergen, Trond Egil Hansen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Medisinsk fagsjef i Bergen, Trond Egil Hansen, forklarer at bakgrunnen for anbefalingen er at de ser mest smitte på fester.

– Mange vil lure på hvorfor det bare gjelder fester, når det er flere andre steder man ikke klarer å følge avstandskravene. Men det ser ut som det er noe helt spesielt med måten man er sammen på fest, sier Hansen.

Han forklarer at mange sitter tett og ansikt mot ansikt, noe som øker risikoen for å bli smittet.

Ikke lovpålagt

– Hybler og rom hvor du deler fasiliteter med andre er ikke egnet for karantene, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

– Mange studenter bor i kollektiv under nettopp slike forhold. Hvordan skal de da kunne overholde en karantene?

– Det vi ber om er en selvpålagt karantene, ikke er type lovbestemt karantene av den typen folk får etter kontakt med en smittet og etter utenlandsopphold, forklarer Løland.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland forteller at det ikke er like strenge regler rundt den selvpålagte karantenen, som det er med den lovpålagte karantenen. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Derfor kan ikke kommunen stille den typen krav til den selvpålagte karantenen. Ideelt sett skulle studentene som må i karantene flyttet ut av kollektivet og tatt inn på hotell på egen regning under karantenen, fortsetter Løland.

– Det kan vi ikke kreve. Derfor må vi akseptere at de blir værende i kollektivet.

Fakta Her er FHIs råd for karantene Karantene gjelder i 10 dager etter at du kan ha vært utsatt for smitte.

Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.

Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.

Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.

Du skal ikke ta offentlig transport.

Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.

Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.

Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.

Ved positiv test skal du over i "hjemmeisolering". Kilde: Folkehelseinstituttet Les mer

Kan ha startet i Oslo

Kommunens smittesporere har ikke funnet kilden til studentutbruddet i Bergen.

– Vi har en teori om at smitten opprinnelig stammer fra festene i Oslo for noen uker siden. Vi har ingen annen god forklaring, forteller Løland.

For øyeblikket har de ikke samme oppsving i smittetilfeller ved studiestedene i hovedstaden, som man har sett ved studiestedene i Bergen.

– Bank i bordet. Ikke ennå, men det kan komme, sier smittevernoverlegen.

Helsebyråden mener det fins gode nyheter, på tross av smittetallene.

– Smitten vi ser er i all hovedsak knyttet til studentmiljøene. Vi tester veldig mange, men finner veldig lite smitte, bortsett fra i denne gruppen, sier Husa.