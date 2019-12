– Vi polakker har andre måter å leve på. Vi er vant til å leve på én lønn.

Ytre Arna er totalt forvandlet de siste årene. Bak fasaden står utfordringene i kø.

YTRE ARNA: Kamila Warciak er en av mange østeuropeere som har valgt å bosette seg i den gamle industribygden. Foto: Eirik Brekke

I Peter Jebsens vei ligger gamle, flotte villaer på rekke og rad. En gang bodde ansatte fra Arne fabrikker her. I dag har mange østeuropeere flyttet inn. En av dem er polske Kamila Warciak (43).

– Kun en norsk familie har kjøpt hus her. De andre er polakker. Husene er billige, men gamle, forteller Warciak på en spasertur gjennom gaten.

Hun har valgt å bosette seg i Ytre Arna, som mange andre landsmenn. I 2017 skrev BT at hver sjette innbygger i Ytre Arna hadde polsk bakgrunn.

– Jeg ville ikke leie, og begynte å lete etter hus. De billigste husene finner en her, sier Warciak.

Stor økning i fattigdom

Den nye Folkehelseoversikten til Bergen kommune viser at 11,1 prosent av alle unge under 18 år i Ytre Arna lever i lavinntektshusholdninger, ofte omtalt som barnefattigdom. Dette er nesten en dobling siden forrige levekårsrapport i 2016.

Kamila Warciaks lille familie er blant dem som må klare seg med lite. Hun er separert og mor til to. Tross masterutdannelse i logistikk fra hjemlandet har hun i flere år gått på dagpenger fra NAV. Den månedlige inntekten er på rundt 20.000 kroner før skatt.

– Økonomien er trang. Jeg har mange lån fra oppussingen av huset, og det er veldig vanskelig. Jeg kan ikke investere. Jeg kan ikke pusse opp. Alle møblene har jeg fått gjennom Finn.no. Jeg må prioritere mat og fritidsaktiviteter for barna, forteller hun.

– Opplever du at det er mye fattigdom der du bor?

– Det er et vanskelig spørsmål. Vi polakker har andre måter å leve på. Vi er vant til å leve på én lønn, sier hun.

– Prøvd å etablere nytt håp

Folkehelseoversikten er nedslående for Ytre Arna. Bygden scorer dårlig på en rekke parametere.

20 prosent av barna snakker ikke tilfredsstillende norsk når de begynner på skolen. Kun levekårsområdene Nygårdshøyden/Møhlenpris og sentrum gjør det dårligere.

27,3 prosent har ifølge 8. klasse-undersøkelsen psykiske plager. Bare Solheim Sør, Kronstad, Olsvik og Landås har høyere tall.

46,7 prosent av barna har hull i tennene når de begynner på skolen mot 2,9 prosent i Morvik.

– Alt tyder på at det er en sammenheng mellom inntekt, utdannelse og helseproblemer, sier kommuneoverlege Finn Markussen.

JULEMARKED: Kamilla Warciak er styreleder i Beatus Cras. Organisasjonen er opptatt av å aktivisere kvinner som står utenfor arbeidslivet. Foto: Eirik Brekke

Vanskelig for kvinner

Klokken er ti på formiddagen i Industrihuset i Ytre Arna. I et av kjellerrommene jobber Kamila Warciak og flere landsmenn på spreng for å fordele mat fra Matsentralen i grønne plasskasser. Utenfor står en stor varebil klar til å kjøre kassene ut til personer med dårlig råd.

– Mange fra Polen er forsiktig med pengene og kjøper for eksempel lite grønnsaker og frukt. Når vi leverer ut mat, er det bra for barna. De får en bedre diett, forteller Warciak.

POLSKE HJELPERE: Kamila Warciak og hennes medhjelpere i Beatus Cras kjører ukentlig ut mat til trengende i Bergen. Her fotograferes de av Monica Fuhr, daglig leder i Matsentralen. Foto: Eirik Brekke

ARBEIDSLØS: Camila Warciak har masterutdannelse i logistikk fra Polen, men sliter likevel med å få jobb i Norge. – Nordmenn er redd meg, sier hun halvveis på fleip. Foto: Eirik Brekke

Arbeidet skjer gjennom organisasjonen Beatus Cras. De arranger også norskkurs og strikkekvelder. Målet deres er å støtte kvinner og familier med innvandrerbakgrunn.

– Mange polske kvinner har kommet til Norge for å være med en mann som jobber. De sitter mye hjemme, går ikke ut og er deprimerte. Det er ikke bra for psyken, forteller Warciak.

Flere av kvinnene som hjelper henne med matutkjøringen står utenfor arbeidslivet. For dem er det godt å komme ut og møte andre.

– Jeg merker det på meg selv når jeg ikke får jobb. Jeg blir deprimert og mangler energi til å gjøre noe med barna. Det påvirker hele familien, sier Kamila Warciak.

Fakta Hvem er fattige? Regjeringen og Statistisk sentralbyrå bruker EUs definisjon for fattigdom. Her regnes fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. Bergen kommune bruker OECDs definisjon, som betyr at grensen settes til 50 prosent av medianinntekten.

Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten.

Inntektsbegrepet omfatter de fleste kontante inntekter husholdningene mottar, det vil si summen av alle yrkesinntekter, kapitalinntekter og offentlige stønader, fratrukket skatt.

Ingen bydeler i Bergen har opplevd sterkere fattigdomsvekst enn Arna de siste årene. Ifølge SSBs utregninger var det 170 barn i såkalte lavinntektshusholdninger i bydelen i 2005. Ved utgangen av 2018 hadde tallet økt til 335. Det er en vekst på 97 prosent.

I Norges fire største byer er det kun Eiganes i Stavanger og St. Hanshaugen i Oslo som har hatt en sterkere vekst i dette tidsrommet.

Overfor BT er kommuneoverlege Finn Strand tydelig på at den sterke fattigdomsveksten i Arna henger sammen med utviklingen i den gamle industribygden.

Ulike byråder har prøvd å snu utviklingen. Helt siden 2011 har Ytre Arna vært en del av kommunens områdesatsing.

– Vi har prøvd å etablere et nytt håp, sier Mary Økland, programleder for områdesatsingen

SLITER MED SVARENE: Mary Økland har ansvaret for områdesatsingen i Bergen. Hun synes det er vanskelig å få snudd den negative trenden i områder som Ytre Arna. – En må ha et arbeidsliv som tar mot folk. Når det blir mer og mer spesialisert: Hva gjør en da? Spør hun. Foto: Eirik Brekke

Storstilt opprustning

BT møter henne hos Arna frivillighetssentral, midt i fabrikkbygdens sentrum. Økland ramser opp alt som er blitt gjort i Ytre Arna de siste årene. Listen er lang.

Parker og lekeplasser er rustet opp, gangstier er ryddet for trær, kulturhuset er rehabilitert og biblioteket modernisert. Den storstilte opprustningen har likevel ikke vært nok til å snu utviklingen.

– Tallene viser et fasttømret mønster som vi ikke har klart å bryte, sier Økland.

– Elsker å pusse opp

Fremover skal enda sterkere virkemidler tas i bruk for å snu utviklingen. Blant annet vil Nav styrke sin innsats overfor unge i området.

– Skal vi lykkes, må vi også gjøre endringer inn mot skole og arbeidsliv, sier Økland.

– Er det vanskelig?

– Det er jo det. En trenger et arbeidsliv som tar mot folk. Når det blir mer og mer spesialisert, hva gjør en da?

Regnet slår mot vinduet mens hun snakker. Et tungt, grått skydekke har lagt seg over fjorden. Det er bare så vidt Osterøy kan skimtes på andre siden. Men Økland nekter å svartmale situasjonen.

– Jeg opplever at det er rom for trivsel her. Når solen blinker i fjorden, er det helt fantastisk her. Vi har også registrert veldig mye oppussing i det siste, forteller hun.

BOLIGPRISER: – Husbanken kunne gi oss 2,5 millioner kroner i lån. Du får ikke hus til denne prisen i Åsane eller Fana, sier Warciak om hvorfor hun havnet i Ytre Arna. Foto: Eirik Brekke

Kamila Warciak er ikke tvil om hva det siste skyldes.

– Polakker elsker å pusse opp, sier hun og ler.

Hun deler imidlertid Øklands beskrivelse av stedet.

– Jeg liker meg veldig godt her. Det er veldig rolig. Utsikten er fantastisk.

Et lite håp ble kanskje tent for Ytre Arna denne uken. Da presenterte SSB sine nye lavinntektstall. For første gang siden SSB begynte å føre denne statistikken i 2005, går barnefattigdommen i Arna ned.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 05:54

