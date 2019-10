Vurderer å droppe nye stasjoner på ny togtrasé til Voss

Å droppe stasjoner på Stanghelle og i Vaksdal vil spare milliardbeløp, ifølge Jernbanedirektoratet. – Uten stasjon dør bygdene, sier ordfører.

STANGHELLE: Laila Sandvik (til v.) og Meline Heimdal Haugland er pendlere og håper på ny bane fortest mulig. På bildet har bommen gått ned for lokaltoget til Voss. Rune Sævig (arkiv)

Tirsdag denne uken sendte Jernbanedirektoratet et brev til regjeringen der de viser frem hvilke sparetiltak som kan gjennomføres på en rekke jernbaneprosjekt i Norge.

Et av dem som nevnes, er det nye dobbeltsporet mellom Arna og Stanghelle. Det var Vaksdalsposten som skrev om saken først.

Den forventede sluttprisen til prosjektet er 11 milliarder kroner. Fagfolkene i direktoratet mener det er store innsparingsmuligheter. Blant dem de trekker frem, finner vi:

Droppe ny stasjon på Stanghelle og avslutte traseen på Dale gir en innsparing på 1,3 milliarder kroner.

Ikke bygge ny stasjon på Stanghelle, men etablere spor gjennom bygden: 150 millioner kroner.

Ikke bygge ny stasjon i Vaksdal, men etablere spor gjennom bygden: 250 millioner kroner.

Har spart penger

I brevet til regjeringen kommer det frem at direktoratet allerede har gjennomført en «optimalisering» av prosjektet.

Redusert vann- og frostsikring, redusert størrelse på tunneler og redusert ombygging på Arna stasjon har kuttet prisen med 1,2 milliarder kroner. I tillegg har de forventninger om lavere enhetspriser til en verdi av 800 millioner kroner.

Avtroppende ordfører i Vaksdal, Eirik Haga, er lite fornøyd med signalene fra jernbanemyndighetene.

– Det er dette vi har fryktet.

Flere er mot

Han påpeker at alle prosjekter går gjennom faser der man ser på muligheter for å spare penger.

– Dette prosjektet er jo 96 prosent tunnel, og der har de strippet alle kostnader som er. Da er det stasjonene i Vaksdal og Stanghelle som gjenstår.

Han skjønner at det er fristende å se på mulighetene for å droppe kostnadene med disse, spesielt med tanke på at det finnes flere motstandere av plasseringene for stasjonene begge steder. Haga advarer likevel mot konsekvensene det vil medføre.

– Det viktigste er ikke hvor toget går, men hvor det stopper. Uten togstopp på Vaksdal og Stanghelle dør bygdene ut.