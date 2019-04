Politiet kom tilfeldig over bevisstløs og skadet mann i en leilighet. Livet hans sto ikke til å redde.

Tirsdag ettermiddag opplyste Vest politidistrikt at de hadde startet etterforskning i forbindelse med et dødsfall i Florø.

– I forbindelse med en annen sak dro politiet til et hus i Florø. Der ble det funnet en bevisstløs mann, het det i pressemeldingen som gikk ut.

Ifølge politiet kom helsepersonell raskt til stedet og startet gjenoppliving.

Det lyktes ikke, og mannen ble erklært død av lege på stedet.

Tirsdag kveld, like før klokken 22, opplyser politiet i en ny pressemelding at en mann er pågrepet og siktet for drap i forbindelse med saken.

Forsvarer: - Ingen kommentar

Mannen er presentert for siktelsen, men ifølge politiet lar det seg ikke gjøre å avhøre mannen i kveld.

Advokat Stig Nybø er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede mannen.

Ørjan Torheim (arkiv)

– Jeg har snakket med klienten, men jeg har ingen kommentarer utover det.

– Hvorfor lar det seg ikke gjøre å avhøre ham?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Har han sagt noe om anklagene?

– Det har jeg ingen kommentar til per nå.

Avsperret

Kriminalteknikere vil tirsdag kveld starte sine undersøkelser av leiligheten der mannen ble funnet. I tillegg er etterforskere og påtaleansvarlig politiadvokat reist til Florø, der de vil jobbe fra Flora politistasjon.

Det var omstendigheter på stedet og skader på mannen som gjorde at politiet startet etterforskning, av det som i utgangspunktet altså ble betegnet som et mistenkelig dødsfall.

Timer seinere ble det klart at saken etterforskes som et drap.

Mannen ble funnet i en leilighet, etter det BT erfarer sentralt i Florø.

I 19-tiden tirsdag var det avsperret på stedet og et fåtall politifolk til stede, forteller et vitne til BT.

Politiet vil per nå ikke si noe om hvilke skader mannen var påført.

Mannen skal obduseres på Gades Institutt i Bergen.

Varsler pårørende

Politiet har varslet avdødes pårørende.

Politiets tjenestestedsleder i Florø, Wenke Hope, sa til BT i 19-tiden at de ikke har oversikt over hva som har skjedd.

Hun ville ikke si noe på spørsmål om det er funnet våpen.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt er påtaleansvarlig for saken. Tidlig tirsdag kveld ville hun ikke si noe om saken.