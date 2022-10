Podkast: – Kvifor er det ingen som vil styre Bergen?

Og bør me eigentleg vere redd for krig i Noreg?

Etter ei kaotisk veke i bergenspolitikken, ser «Nokon må gå» framover. Kven er det eigentleg som skal styre Bergen fram mot valet?

For både Arbeidarpartiet og Høgre vegrar seg for å styre byen.

Gerd Tjeldflåt står fram som ein tidvis nyheitsunnvikar, for krigen i Ukraina følgjer ho lite med på – med vilje.

No tek ho mot til seg og lurar på om me bør vere redd for krig i Noreg. Morten Myksvoll har vore i pappaperm, men har følgt hakket meir med på hendingane og prøver å svare.

Til slutt har kulturredaktør Jens Kihl høyrd nyttårstalen til Gro Harlem Brundtland i 1989, og funne sjølve tidsanda for heile den vestlege verda.

Publisert Publisert: 12. oktober 2022 17:52