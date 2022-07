Bilen suste forbi like før svingen: – Vi ble sjokkert

– Føreren tok en enorm risiko, mener bilist Even Endresen.

Even Endresen med kone og tre barn kjørte i helgen østover på riksvei 13 etter Voss, på vei til hytten ved Garen camping. Endresen anslår at de lå i 80 kilometer i timen da han så en bil i bakspeilet som la seg ut for forbikjøring.

– Den la seg ut veldig langt bak oss, men jeg tenkte ikke noe mer på den bilen. Det var en sving rett foran oss, så jeg hadde ikke regnet med at den skulle kjøre forbi.

Men bilen kom susende forbi.

– Vi ble sjokkert da vi så den passere i veldig høy fart rett før svingen, han må ha kjørt i 150 kilometer i timen, sier Endresen.

Han forteller at opplevelsen var overveldende for familien.

– Det kom til og med møtende trafikk. Hadde den motgående bilen kommet ett sekund tidligere, hadde det blitt en ulykke.

– Føreren tok en enorm risiko med potensielt store konsekvenser. Man har ikke lyst til å være på veien med sånne folk. Man kan bli utsatt for en ulykke med hele familien i bilen.

Varslet politiet

Familiefaren har vært i kontakt med politiet på Voss angående hendelsen.

Politistasjonssjef Ivar Hellene bekrefter de har mottatt en videoen. Mandag ettermiddag opplyser han at eieren av Teslaen har avgitt forklaring til politiet.

Det er ikke avgjort hvordan saken blir fulgt opp videre, sier Hellene.

– Forbikjøringen er antakeligvis ikke helt bra. Ut fra informasjonen fra bilisten som har filmet, så er det helt klart at Teslaen kjører fort, sier Lars Reme, fungerende leder ved trafikkseksjonen på Bergen sentrum politistasjon.

– Det er varsellinje i veibanen, det er et signal om at sikten ikke er god nok til en ordinær forbikjøring.

Men Reme påpeker at Teslaen kan ha startet forbikjøringen et sted hvor det er vanlig kjørefeltlinje.

– Bilene som kommer imot, ser ikke ut til at de må gjøre noen nedbremsing eller unnamanøver. Sånn sett har ikke forbikjøringen skapt en direkte konflikt.

Dersom politiet hadde ligget der med en måler, kunne boten blitt på mange tusen kroner.

– Føreren kunne fått en reaksjon på fart og sannsynligvis ulovlig forbikjøring like foran en kurve, sier Reme.

Dersom det stemmer at forbikjøringen fant sted i 150 kilometer i timen i en 80-sone hadde det betydd førerkortbeslag og anmeldelse, påpeker han.