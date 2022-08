– Dette kan du bare oppleve i Bergen

– Det blir en helt unik samling veteranbåter under Fjordsteam, sier Øyvin Konglevoll.

Slik så det ut under veteranbåtfestivalen Fjordsteam i 2018. Nå er det klart for ny Fjordsteam i Bergen 4. til 7. august.

– Vi auler på og begynner på å få kontroll, men det er stadig branner å slukke, sier Øyvin Konglevoll i Fjordsteam.

Veteranbåtfestivalen er fra 4. til 7. august.

Fra Fjordsteam i 2013.

Forteller norgeshistorie

Det kommer hele 66 fartøyer til Fjordsteam.

– Det blir en helt unik samling veteranbåter. Dette kan du bare oppleve i Bergen. Og dette er båter som forteller norgeshistorie, sier Konglevoll.

Onsdagen blir det samling for anløpende fartøy i Leirvik, Espevær, Uggdalseidet, Bekkjarvik, Fedje og Skjerjehamn. Før innseilingsparaden på Vågen.

Hval- og selskuter

Kongevoll forteller at 63 av fartøyene er norske og at tre kommer fra Rotterdam. En av dem er MV «Elbe», som er en av verdens kraftigste slepebåter.

MS «Polarstar» er vernet av Riksantikvaren. Brukt i selfangst fra 1948 til 2007. Reddet fra opphogging to ganger. Restaurert i Polen 2014–2017

Han trekker også frem MS «Polarstar», Norges første spesialbygde selfangstfartøy.

Hvalfangerskipet «Southern Actor» kommer også. Den er en typisk etterkrigshvalbåt med hjemmehavn i Sandefjord.

– Og jeg må selvfølgelig trekke frem «Hestmanden», sier Konglevoll, entusiastisk som alltid.

«Hestmanden» kommer. Den har seilt i to verdenskriger. Her ved Håkonshallen under Nord Stream i 2018.

DS «Hestmanden» ble bygget i 1911 i Bergen for Vesteraalens Dampskibsselskab. Under begge verdenskrigene gikk «Hestmanden» i konvoifart, men klarte seg og fikk ry som et særdeles heldig skip.

Her er en oversikt med bilder av alle fartøyene som kommer til Fjordsteam.

Kronprins Haakon gjør honnør for krigsseilerne på Shetland Larsens brygge i 2015. Etterpå var de om bord i «Hestmanden» bak.

DS «Børøysund»

– For meg er en av de største attraksjonene utenfra DS «Børøysund» eller «Skjergar» som den het fra 1923 til 1925. Den var da eid av Hjelma og Herdla DS lag. Det selskapet skiftet navn flere ganger, og var vel mest kjent som Øygardsbåtane, sier Alfred Vorland, som er veteranbåtentusiast.

Veteranbåten DS «Børøysund» feiret 100-årsjubileum i 2008 og seilte inn Vågen. DS «Børøysund» har skiftet navn flere ganger. Den skal ha hatt navnene «Hyma», «Børøysund», «Skjergar» og «Odin». Skipet ble bygget på AS Trondhjems mekaniske Verksted i 1908.

Han forteller DS «Børøysund»-båtens tid i Bergen kunne ha blitt lengre. Selskapet som eide «Skjergar», eide også «Øygar». «Øygar» var i 1925 utleid til Alversund og Manger DS lag. Sistnevnte selskap ville kjøpe «Øygar», og Hjelma og Herdla var villig til å selge.

– Tilbudet fra Alversund og Manger DS lag var på 95.000 kroner, men Hjelma og Herdla DS lag ville ha 100.000 kroner for båten. Til tross for kort avstand mellom bud og krav, ble det ingen avtale. I stedet ble «Skjergar» solgt samme høst for 70.000 kroner, forteller Vorland.

«Øygar» ble senere en legende i Øygarden og på Sotra.

«Øygar» ved Strandkaien i Bergen.

Åpner trikkelinjen

Fjordsteam er så mye mer en bare en veteranbåtfestival. Det er folkefest med mange kulturinnslag og bondens marked. Det er også en festival for alle veteranmiljøer i byen. Her er gamle brannbiler og sjøsprøyter. Det er veterankjøretøyparade og ikke minst trikk.

Hele trikkeruten fra Engen til Møhlenpris åpnes under Fjordsteam.

Torsdag 4. august klokken 12.00 er det åpning av trikkelinjen fra Engen til Møhlenpris.

Om kvelden er det trikkefest på Bergens Tekniske Museum. Transport til festen på Møhlenpris skjer med trikk fra Engen og båter fra Vågen.

