Mye regn i vente. Slik blir været den neste uken.

Fredag blir det mye regn, men det blir muligheter for sol utover helgen.

Det er ventet mye regn på fredag og i neste uke.

Fredag får Vestlandet en etterlengtet dusj.

– Det regner kraftig nå, og det kommer til å øke i løpet av dagen, forteller meteorolog i Stormgeo, Beate Tveite.

Dermed kan vi si at skogbrannfaren definitivt er over for denne gang.

Søndag kan det bli sol

– Det ser bra ut for helgen, sier Tveite.

Lørdag morgen er det bare Sunnfjord og Nordfjord som kan få byger, forteller hun. Ellers melder meteorologen om oppholdsvær med varierende skydekke utover dagen.

– Vindmessig kommer det en sørvestlig vind som kan blåse opp til kuling på fredag, og som dreier mot en nordvestlig retning lørdag. Men det er ellers rolige vindforhold, sier Tveite.

Søndag får hele Vestlandet oppholdsvær.

– Søndagen er ganske fin, med muligheter for at det kan skye til litt i løpet av dagen. Ellers ser det ut til at det blir opphold og perioder med sol og rolige vindforhold. Da kan temperaturen stige til 13 grader.

Neste uke blir grå

Meteorologene er samstemte om at neste uke blir regnfull. Da kommer det inn lavtrykk fra Island som har med seg mye regn.

– Utover neste uke blir det ganske grått. Det blir perioder med mye regn. I tillegg blir det kuling gjennom hele uken, sier Tveite.

Geir Ottar Fagerli, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, sier at til tross for mye regn, så kommer temperaturene til å stige på natten.