Visste du at landets eldste eksisterende gate er bergensk?

For nesten tusen år siden ble Øvregaten kalt for Langstretet.

Dette utsnittet av Øvregaten er fra et bilde fra cirka 1740 og viser hvordan den Øvregaten så ut etter gatereguleringen fra 1702.

Spaserer du en sommerdag inn i Lille Øvregate, går du inn i det som er både Bergens og Norges eldste gateløp. Dette strakte seg fra Lille Øvregate, gjennom Øvregaten og like ut til dagens Bontelabo.

Øvregaten i 1860-årene: Bak en Mariakirke med bare ett tårn strekker gateløpet seg. Fremdeles er det patrisiervillaene som ligger ut mot gaten. Men snart skal tiden ta igjen gateløpet, og endre det til en av byens travleste gjennomfartsårer i retning Sandviken.

Byens eneste gate?

Opprinnelig het de to gatene Stretet eller Langstretet. Stretet omtales for første gang i historiske kilder i 1135, og var sannsynligvis opprinnelig en sti eller en vei som gikk fra Holmen (Festningen) opp til kongsgården på Alrekstad (Årstad).

Stretet var sannsynligvis også byens eneste gate på denne tiden. Senere fikk den navnet Øfrestretet, noen som antyder at det også etter hvert må ha kommet et nedre gateløp til.

Ifølge Byloven av 1276 holdt mange av byens håndverkere og småkjøpmenn til i Øfrestretet. Ovenfor Korskirkeallmenningen holdt for eksempel garvere, bøkkere og tønnemakere til, og over Vetrlidsallmenningen arbeidet skinnberederne.

Ved dagens Christie Krybbe skoler holdt gullsmedene til, og nærmere Mariakirken huserte brynjemesterne og sverdsliperne. I fjellsiden ovenfor bebyggelsen lå byens brannfarlige smier, bakerier og badstuer.

Lille Øvregate. Bildet er tatt av Gustav Brosing i 1957. Fremdeles i dag eksisterer mye av 1700-tallets gatestruktur med små hvite hus på begge sider av gaten.

Hanseatene kommer!

I senmiddelalderen overtok som kjent hanseatene Bryggen, og etter hvert flyttet de tyske håndverkerne inn i det som nå ble kalt Øvregaten. Samtidig ble de norske håndverkerne fortrengt over til Strandsiden.

Hanseatene var pålagt å leve i sølibat, og dermed gikk Øvregaten fra å være en «familiegate» til å bli en gate med både vertshus og bordeller, hvor de velstående tyskerne holdt elskerinnene sine. Med håp om å få kontroll over aktivitetene, flyttet lensherre Erik Valkendorff i 1550-årene disse virksomhetene bort fra Øvregaten og over til området rundt Sverresborg.

Byens torg og rådhus flyttet han likeledes fra Nikolaikirkealmenning og over til Vågsbotn – dette for å få dem ut fra tysk område og innflytelse. Han fikk også brolagt tverrgaten innerst i Vågsbotn slik at Øvregaten nå ble forbundet med Strandsiden.

Bybrannen i 1702 ødela restene av de mange gamle kirkene som sto i Øvregaten. Men steinen fra Peterskirken ble brukt til å bygge Christi Krybbes skole i 1739. Her Christie Krybbe i 1860-årene.

Forsvar mot branner

Etter bybrannen i 1702 ble Vetrlids- og Dreggsallmenningen anlagt for å stoppe brannspredning. Mellom Vetrlidsallmenningen og Mariakirken ble småhusbebyggelse på gatens vestside revet og vakkert beplantet med lindetrær. Disse var også effektive «brannhemmere».

Staselige bolighus for bryggekjøpmennene ble bygget på østsiden av veien. Bak boligene ble det anlagt gårdsplasser med bryggerhus, tjenerfløyer og terrassehager. Bak dette igjen lå det Claus Fasting d.e. kalte en gate for «gemene Folk, som dragere, flytmænd og andre arbeidsfolk».

Planene om å ombygge Øvregate-partiet nærmere Domkirken ble aldri fullført. Derfor har da også dagens Lille Øvregate beholdt mye av middelalderens trange gateløp med småhus-preg.

I 1779 ble øvre deler av Vetrlidsallmenningen planert, steinlagt og beplantet. Området ble nå brukt til grønnsaks- og bærsalg. Nederst på allmenningen ble det satt opp boder for byens slaktere.

Steinkjellergaten som går opp fra Øvregaten er oppkalt etter Steinkjelleren som nevnes som vertshus og bordell alt i 1455. På grunn av den korte avstanden til Bryggen, ble den sannsynligvis hyppig besøkt av de tyske hanseatene.

Fra gate til gatene

I 1857 ble Øvregate-løpet til to gater: Lille Øvregate ble navnet på partiet fra Domkirken til Vetrlidsallmenningen, fra Vetrlidsallmenningen til Dreggsallmenningen ble det hetende Øvregaten.

Da Nye Sandviksvei ble anlagt fra Mariakirken og opp forbi Sverresborg i 1870, ble Øvregaten også en travel gjennomfartsåre mot Sandviken. I 1875 ble så slakterhusbodene erstattet av Kjøttbasaren.

Og forandringene skulle bli flere. I årene etter 1900 ble alle de gamle kjøpmannsgårdene på Bryggen mellom Nikolai- og Vetrlidsalmenning revet og erstattet med større murhus. Kun Finnegården fikk bestå.

Også Vetrlidsallmenningen ble «videreutviklet»: I årene før første verdenskrig kom det nemlig en rekke mindre hus øverst på allmenningen, og stallene i området ble erstattet av leiegårder og Sentralkirken. I 1918 ble til sist byens funicular – Fløibanen – etablert på Vetrlidsallmenningen.

Hele åtte kirker raget i middelalderen opp over Øvregatens småhus og handelsboder. Olavskirken lå der Domkirken står i dag, men i gaten lå også Lavranskirken, Peterskirken, Nikolaikirken, Stein- eller Columbakirken, Martinskirken og Hallvardskirken før du kom ut til Mariakirken. Bildet viser del av Øvregaten mot Mariakirken og skal være tatt mellom 1860 og 1870, og viser at kirken på denne tiden kun har ett tårn.

Det gamle og det nye

Går vi gjennom øvregatene i dag, kan vi trygt si vi er på historisk grunn. Gjennom Øvregatens travle trafikk kan vi fortsatt se rester av 1700-tallets patrisierhus – i dag stort sett med butikker på grunnplanet. De spisse takene på Bryggen kan også minne oss litt om gamle dager.

Også Lille Øvregate er typisk bergensk. I nord på grunn av de karakteristiske 1700-talls trehusene, i sør fordi den utgjør et sammensurium av bygninger fra ulike tidsperioder. Sett under ett har dagens øvregater spor av 900 års menneskelig aktivitet som på mange måter kan regnes som kjernen i byhistorien vår.

Litteratur:

Hartveidt, G.H.: Bergen byleksikon. Bergen

Kloster, R.: Øvregatens krønike. Bergen 1957.