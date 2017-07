Sverdet er godt bevart og trolig over 1500 år gammelt.

Finneren Johnny Birkeland har fortalt at sverdet dukket opp i forbindelse med graving under et gammelt våningshus på gården Birkeland i Fotlandsvåg på slutten av 1970-tallet.

Det gamle våpenet er nå overlevert til fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune.

– Metallet i sverdet er godt bevart, og må ha ligget i rimelig tørre og lufttette omgivelser. Hvis ikke dette er et svært merkelig tilfelle av hjemmesmiing på gården en gang før gamlehuset ble reist, så kan sverdet være svært gammelt, sier arkeolog Tore Slinning i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Undersøkelsene av sverdet viser at det ligner et sverd som ble funnet i en gravhaug i Skåne i Sør-Sverige i 1855. Det svenske sverdet er tidfestet til rundt 450 e.Kr.

Hvordan sverdet kom til Osterøy og i jorden på akkurat denne gården for over 1500 år siden, er foreløpig et mysterium.

Et annet stedet på Osterøy, på garden Halland, er det tidligere funnet et veldig sjeldent sverd i nordisk sammenheng. Dette kan være rundt 2500 år gammelt.