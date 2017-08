– Du har veldig flaks om du ser solen i løpet av helgen, er meldingen fra Meteorologisk institutt.

– Det blir jo regn, sier vakthavende meteorolog Matilda Hallerstig med et lite sukk når vi spør om helgeværet.

Ifølge meteorologen er det ventet mellom 30 til 35 millimeter nedbør i døgnet i bergensområdet både lørdag og søndag.

Bygevær hele helgen

– Det er ventet mest bygevær, og det ser ut til at det vil vedvare gjennom hele helgen. Hvis du har veldig flaks kan du kanskje få noen glimt av sol, men da skal du være heldig, understreker Hallerstig.

Om du nå synes synd på deg selv, kan det kanskje hjelpe å vite at Rogaland går en enda våtere helg i møte. Der er det forventet mer enn 100 millimeter nedbør i løpet av helgen.

Klissvåt avslutning på uka i #SørNorge.

Torsdag: 🌧

Fredag og lørdag: ⛈

Våtest i #Rogaland, hvor det ligger an til over 100 mm regn totalt. pic.twitter.com/NdEfwJgrp6 — Meteorologene (@Meteorologene) August 3, 2017

Grunnen til at det har kommet en del nedbør de siste tiden, er et lavtrykk som roterer rundt seg selv i Sør-Norge, ifølge Hallerstig.

– Det fylles på med mer og mer regn fra havet dag etter dag, og det er grunnen til at det har regnet en periode nå, sier hun.

Fare for torden

Når det gjelder temperaturene, ser de ikke ut til å bli så aller verst:

– Det ser ut til at de vil ligge mellom 17 til 19 grader på det høyeste. Når vi har slike temperaturer, er det også sjanse for torden, og det vil det være gjennom hele helgen, opplyser meteorologen.

Neste uke ser imidlertid ut til å kunne bli litt bedre.

– Det finnes en liten sjanse for lettere vær på mandag, og da er det mer sannsynlig at skylaget vil sprekke opp. Ellers må man et stykke ut i neste uke for at det skal bli bedre sjanser for finere vær, sier Hallerstig.