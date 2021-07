Politiet varsler full gjennomgang av politiets tilknytning til rusforening

Politiet vil starte en gjennomgang av politiets praksis i saken, varsler Politidirektoratet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland varsler gjennomgang av politiets støtte til frivillige organisasjoner. Foto: Heiko Junge, NTB (arkiv)

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Må ikke skapes tvil

Politidirektoratet skriver i en pressemelding at «det er helt legitimt for politiansatte å ta del i politisk arbeid eller engasjere seg i ulike frivillige organisasjoner».

– Samtidig skal alle ansatte i politiet opptre på en måte hvor det ikke skapes tvil om man representerer politiet eller seg selv som privatpersoner, skriver hun.

− Det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid. Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland.

Vil ha klart skille

Politidirektoratet har nå igangsatt et arbeid for å sikre at det er et klart skille mellom politiet og ulike frivillige foreninger hvor politiansatte er medlemmer, skriver Politidirektoratet i pressemeldingen.

«Den siste tiden har synliggjort at bruk av ordet «politi» i navnet på frivillige foreninger kan være uheldig og skape usikkerhet rundt rollen som politiets myndighetsutøver og politiansattes arbeid i frivillige foreninger», står det i pressemeldingen.

− Vi vil gå i dialog med aktuelle foreninger for å diskutere problemstillinger rundt at bruk av ordet politi kan skape usikkerhet og forveksles med politiet. Dersom det er ytterligere grep som kan bidra til at dette skillet blir enda tydeligere vil vi vurdere det, skriver Bjørnland.

Stanser utbetalinger

Politidirektoratet har tidligere varslet en gjennomgang av økonomisk støtte til alle frivillige organisasjoner og foreninger.

− Vi ønsker i lys av denne saken å se nærmere på vår praksis, og har tatt initiativ til å ta en fornyet vurdering av grunnlaget for å gi administrativ eller økonomisk støtte til frivillige foreninger. Inntil videre har vi derfor stanset utbetaling av støtte til alle frivillige politiorganisasjoner, forklarer Bjørnland.