BKK har fikset feilen som stjal opptakten til spurten under sykkel-VM fra nær én million TV-seere. – Helt tilfeldig at det skjedde akkurat da.

Den store dagen. Selve finalen. Siste dag av VM. Fint vær, fellesstart herrer, rytterne var snart i mål.

Det ble noen rare to minutter og 38 sekunder foran TV-skjermene, da et sykkeltomt bilde fra Bryggen plutselig var det eneste som kom ut.

«Millioner af seere snydt for vild VM-afslutning i kæmpe koks: ’Norsk tv er nogle fjolser!’», raste den danske storavisen Berlingske Tidende i sin nettutgave.

Reaksjonene uteble heller ikke fra andre hold.

Her mister Kristoff VM-gullet på målfoto: – Irritert på meg selv

Fem kamera falt ut

Et strømbrudd, først lokalisert til Fløyen-området, lå bak. Bruddet førte til at TV 2 mistet kontakten med fem kamera: på fire motorsykler og ett helikopter.

800 husholdninger mistet strømmen som følge av bruddet. Tusen ganger så mange, cirka 800.000, mistet TV-bildene de skulle ha fått.

ØRJAN TORHEIM (arkiv)

(Blå)mandagen etter fant ingeniører fra BKK fort ut hvor feilen lå: I Øvre Korskirkeallmenningen i Bergen sentrum – ved en metallboks med en 11 kV høyspentkabel – var det et stort, svart felt på muren.

– Det viste seg å være normal kabelslitasje eller aldringsslitasje. Det er ikke snakk om noen ytre påvirkning. Dette er det tidens tann som har forårsaket, sier kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BKK.

Hans kollega Anne Mette Tuvin har tidligere skrevet til BT, før typen feil var fastslått, at de kan «utelukke sabotasje» på høyspentkabelen.

Slik ble Bergen-VM hengt ut i dansk storavis: «Nogle fjolser!»

– Uheldig sammentreff

For dem av dere med mer inngående tekniske interesser forklarer Hodne i BKK slik i en e-post:

«Kabelfeilen skjedde i overgangen mellom bakken og beskyttelsesrøret som kabelen gikk opp i. Årsaken er normal slitasje. Tidens tann tærer på isolasjonen, og da kan kabelen utsettes for spenningspåvirkning som kan forårsake feil.»

Ifølge Hodne tok det «bare 20 minutter» fra feilen oppsto klokken 14.32 til strømmen var tilbake på Fløyen. Da var det blitt gjort omkobling i nettet.

«At det gikk så fort skyldes at BKK hadde ekstra montører utplassert i Bergen sentrum. Kabelen ble utbedret to dager senere ved at den skadede kabelen ble skiftet ut», skriver BKK-rådgiveren videre.

Overfor BT viser Hodne til at strømnettet i Bergen sentrum er gammelt.

– Skulle vi byttet alt på én gang, ville det betydd en milliardinvestering.

– Men nå skal i hvert fall denne kabelen tåle et nytt VM?

– Ja, det skal den. Det var helt tilfeldig, og selvfølgelig veldig uheldig, at det skjedde akkurat da. Det var et uheldig sammentreff.