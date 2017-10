Tre personer havnet i sjøen da sjark kantret utenfor Austevoll.

Kort tid etter sank sjarken og ligger nå på 70 meters dyp, opplyser Olav Jarnes, som er vakthavende i Austevoll brann- og redningstjeneste.

Forliset skjedde nord for Stolmen, mellom Hevrøy og Kvalvågen. Den 35 fots store sjarken var ute på makrellfiske og hadde assistanse av andre båter.

– For mye makrell

Årsaken til forliset er uklar. Ifølge politiet og Hovedredningssentralen i Sør-Norge har kantringen mest trolig sammenheng med at det var for mye makrell i noten.

Fem personer var om bord i båten. Tre av dem gikk i sjøen, ifølge politiet. De to andre skal ha kommet seg over på andre båter. De tre i sjøen ble raskt plukket opp.

Vakthavende Jarnes fikk melding om forliset like over klokken syv søndag morgen. Klokken ti på ni ble det sagt at sjarken, som lå med kjølen i været, var i drift. Jarnes mobiliserte da andre fartøy for å få kontroll over havaristen.

Skal sjekke oljesøl

– Ti minutter etterpå snakket jeg med mannskap på nabobåten, som kunne fortelle at sjarken var sunket. Da var det ikke så mye mer vi kunne gjøre, sier Jarnes.

Sjarken skal ha lekket litt diesel da den sank. Lekkasjen driftet raskt vestover og forsvant i det grove sjøen. Det skal ikke være rapportert ytterligere diesellekkasje.

– Vi har planer om å ta en befaring ut på dagen for å se etter oljelekkasje, sier han.