Manglende opplæring av sykepleierne og mangelfulle rutiner endte med at den dødelige dosen ble sprøytet inn i hjernen til Djabrail (6). Barnelegene kaller det «barneonkologers mareritt».

Helsetilsynet har nå kommet med en foreløpig rapport etter at seks år gamle Djabrail Suljemanov ble feilmedisinert på Haukeland universitetssjukehus 22. august. Gutten døde tre uker seinere.

Tilsynet slår fast at sykehuset ikke ga forsvarlig helsehjelp og vurderer å gi legen advarsel.

I tilsynsrapporten blir feilmedisineringen gjennomgått i detalj.

Sjelden løsning

Djabrail skulle behandles for hjernesvulst med cellegift både i blodet og direkte i væsken som hjernen flyter i (cerebrospinalvæsken).

Med barn gjøres det oftest i narkose via en nål i ryggen. For å unngå å legge Djabrail i narkose gjentatte ganger, fikk han operert inn et kateter oppå hodet, kalt Ommaya reservoar. Via dette kan medisin sprøytes inn i hjernen.

Sykehuset hadde skriftlige rutiner til nye leger for å hindre forbytting når medisineringen skjer i narkose. Da skal medisinen dobbeltsjekkes og ordinær cellegift ikke tas inn på narkoserommet.

For medisinering via Ommaya-reservoar er det ikke laget slike rutiner.

Sykepleierne visste ikke

Vanligvis blir de to legemidlene bestilt til ulikt tidspunkt fra apoteket. Denne dagen kom medisinene forsinket og i samme forsendelse klokken 16.00, fordi bestillingen fra barneavdelingen var forsinket. Sykepleierne var ikke opplært i faren med forbytting og visste ikke at rutinene med ulike tidspunkt var laget for å hindre det.

Totalt kom det tre legemidler til Djabrail, en pose med cellegift og to sprøyter. Det var ikke laget retningslinjer for å holde medisinene atskilt.

Medisinene ble sjekket og lagt sammen i samme hylle på medisinrommet. Væske som skulle sprøytes i hjernen var gulfarget. Fargen var tilsatt for å hindre forbytting.

Lagt i samme eske

Sykepleieren som kom på kveldsvakt fikk i oppgave å gi intravenøs cellegift til Djabrail, mens legen skulle gi medisinen i hjernen.

Djabrails mor var bekymret for cellegiftbehandlingen. Sykepleieren la derfor de tre legemidlene i en eske og skulle vise dem frem til moren.

Akkurat det rakk hun aldri å gjøre, fordi legen kom for å gi medisin til hjernen. Esken med de tre legemidlene ble trillet inn på behandlingsrommet. Sykepleieren bisto, men var ikke lært opp til å reagere på feil farge. Sykepleieren var dessuten opptatt med å klargjøre prøver som ble tatt av hjernevæsken.

Først etterpå, da sykepleieren skulle gi cellegift intravenøst, oppdaget vedkommende at feil sprøyte var tømt. Da gikk alarmen og det ble gjort forsøk på å skylle den kraftige giften ut av hjernevæsken.

«Mareritt»

Helsetilsynet har foreløpig konkludert med to avvik.

Sykehuset har brutt kravet til forsvarlig behandling.

Dessuten har sykehuset ikke etablert tilstrekkelige retningslinjer og kontrollrutiner.

Forbyttingen som rammet Djabrail er kjent. Overfor Helsetilsynet har de involverte på Haukeland omtalt det som «barneonkologers mareritt».

Like etter hendelsen er rutinene lagt om.

Den giftigste cellegiften blir nå bestilt i pose, ikke i sprøyte.

De to legemidlene skal aldri leveres fra apoteket samtidig.

Både sykepleier og lege skal kontrollere at det er riktig medikament som sprøytes i hjernen.

– Tilleggsbelastning

Djabrails foreldre er på reise hjem til Norge etter seksåringens begravelse, og har foreløpig ikke lest rapporten.

Familiens advokat, Jan Inge Thesen, sier til Bergens Tidende at familien er orientert om at Helsetilsynet har funnet kritikkverdige forhold.

– For dem er det en forferdelig tilleggsbelastning å vite at hadde Haukeland fulgt retningslinjene, så hadde Djabrail levd i dag, sier Thesen.

– Nok en gang vil jeg beklage overfor de pårørende, sier Eivind Hansen, administrerende direktør for Helse Bergen.

Hansen sier sykehuset vil gjennomgå den foreløpige rapporten for å se om det er ytterligere fakta rundt hendelsesforløpet som bør tilflyte Helsetilsynet.

– Det er viktig å få et mest mulig komplett bilde av hva som skjedde, sier han.