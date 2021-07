Fikk du med deg disse kultursakene?

Vi har plukket ut fire saker til deg som er verdt å få med seg.

At iraneren i det hele tatt skulle ende opp i Bergen, var ganske tilfeldig.

For organiseringen av vaksinearbeidet og evnen til å inkludere alle, har Ingvild Økland nominert Tehrani til «Bergens Beste koronahelt» .

Vaksinesjefen flyktet fra sitt krigsherjede hjemland

– Jeg samler alle – ikke bare Bergen kommune-ansatte – men innleid vaskepersonale og vektere når vi skal gå gjennom dagen. Mottoet mitt er å inkludere alle, sier driftsansvarlig for vaksinestasjonene i Bergen, Hossein Tehrani.

Plutselig var det utrygt for Geir Jørgensen (75) å gå på butikken. Da dukket Marius Wæhle Iversen (17) opp. – Jeg hadde aldri klart meg uten ham.

Det er en stund siden Marius Iversen har vært på besøk hos Geir Jørgensen nå, men de to holder kontakt på telefon.

– Han er som en reservesønn for meg

– «Du må for all del ikke få dette her», sa legen til Geir Jørgensen.

Da koronaviruset for alvor kom, ble det for Jørgensen en stille tid inne i leiligheten i Mårdalen. Han var livredd for å gå ut døren.

I mars i fjor la Marius Wæhle Iversen (17) ut en annonse på Finn.no, der han tilbød seg å handle for dem som ikke kunne gjøre det selv lenger. Dette ble redningen for Jørgensen.

– Uten Marius hadde jeg ikke klart meg. Jeg unner ham virkelig denne prisen, sier Jørgensen.