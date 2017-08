Om få måneder forsvinner Europas største lufthavn som knutepunkt for vestlendingene.

Etter flere års drift, går det siste British Airways-flyet til London Heathrow fra Bergen i oktober. Lufthavnen er Europas største målt i passasjerer. Swiss’ sommerrute til Zurich tar denne måneden pause til neste vår, siden, vel, sommeren er over. Dermed forsvinner to av de fremste mulighetene for å fly videre ut i verden fra Flesland for nå.

– Kampen de siste årene har stått om å få beholde de utenlandsrutene vi har, i stedet for å få noe nytt, sier Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Flere flyr til utlandet

Samtidig har det neppe vært enklere å komme seg til utlandet fra Bergen noen sinne tidligere. Fleslands nye terminal vil gjøre det enklere for selskapene å fly på populære tidspunkter. Dagens flyplass har begrenset kapasitet på de beste tidene.

– Det vil bli enklere å fly når selskapene ønsker. Bare det vil gjøre det lettere å tiltrekke seg nye ruter, sier NHH-professor og luftfartsekspert Frode Steen.

Klokken 04.00 torsdag morgen starter driften av den nye terminalen. Kapasiteten vil være 7,5 millioner reisende i året. I fjor reiste tett oppunder seks millioner på den gamle.

Trafikken de siste årene har vært relativt stabil: Mens oljenedgangen har ført til noe færre innlandspassasjerer og mye mindre offshoretrafikk, har reisende til Norges omverden økt nesten tilsvarende.

Mer attraktiv hovedstad

På Flesland er lufthavnsjef Aslak Sverdrup travelt opptatt med de siste forberedelsene før åpningen av nyvinningen.

– Selv om British Airways forsvinner, har nettverket fra Bergen egentlig aldri vært større, sier Sverdrup.

– Og så har jeg håp og tro på at BA kan komme tilbake allerede neste sommer, sier han.

Med avslutningen for Heathrow og Zurich, forsvinner de to lufthavnene som enkle knutepunkt for vestlendinger. Igjen står lufthavnene i København og Amsterdam, som hver vanligvis har fire flyvninger daglig fra Bergen.

Og, i økende grad, Norges hovedflyplass.

Frem til i vår måtte du hente bagasjen din på Gardermoen, gå forbi tollen og deretter sjekke inn igjen bagasjen. Noe kluss med ordningen har det vært, men NHH-professor Frode Steen er forsiktig optimist.

– Når Oslo får gjennomgående bagasje ordentlig til, blir Gardermoen et mye mer attraktivt knutepunkt enn det er i dag. Før har jeg reist via København. Nå blir Oslo like enkelt, sier Steen. Han har luftfart som spesialfelt.

I Bergen Næringsråd er Atle Kvamme glad for flest mulig direkteruter.

Fakta: Bergen lufthavn Flesland Flesland får et terminalområde som er 85.000 kvadratmeter etter åpningen. Den nye terminalen alene er på 63.000 kvadratmeter.

Kapasitet etter utbyggingen er 7,5 - 10 millioner reisende per år.

Terminalen er beregnet å koste 3,7 milliarder kroner

Totalt 15 gater, herav 6 fra den nye terminalen og 9 fra den eksisterende. I tillegg kommer 3 bussgater.

Siden 2005 har trafikken ved Bergen lufthavn steget fra 3,7 millioner passasjerer til 5,9 millioner i 2016. Prognosene fra Transportøkonomisk institutt anslår om lag 2 prosent årlig vekst frem mot 2030.

Avinors mål er å klare en 50 prosents kollektivandel ved flyplassen når Bybanen nå går inn i terminalbygningen.

Bergen lufthavn, med et resultat på 458 millioner i 2016, er blant lufthavnene som bidrar til å finansiere de mindre flyplassene i Norge.

– Så skjønner vi at en flyplass med Bergens størrelse ikke kan fly som reiser direkte alle steder, men at det må være mulig å komme seg frem med bare én mellomlanding. Nå ser vi at det blir færre av de knutepunktene, sier Kvamme.

Samtidig har Norwegian bygget opp et stort nettverk fra London Gatwick, dit de flyr to ganger daglig fra Bergen lufthavn.

– Storbritannia er fortsatt vår viktigste handelspartner i vest, sier Kvamme.

Russland ut, inn med USA

I vår startet også flyselskapet Ruslines flyvninger til og fra St. Petersburg. De to flyene i uken ble omtalt som historiske, som de første mellom Russland og Bergen. I virkeligheten ble ruten historisk kort. Allerede etter en måneds tid var det over.

– Vi er i en fase der vi har fått en god del nye ruter, men også mister noen. Det må vi akseptere, sier Ole Warberg i Bergen reiselivslag.

Bjørn Erik Larsen

Mens noen går, kommer andre. Blant dem Norwegians to nye ruter til USAs østkyst. Mens flyet til Providence går til oktober, skal flyet til Newburgh, ti mil nord for New York, være en helårsrute.

Håpet, sier både Sverdrup og Kvamme, er hva næringslivet har fortalt dem: Å få tilbake Lufthansas rute til Frankfurt, deres største base.

Lufthansa, Europas nest største flyselskap etter Ryanair, ga seg med flyvninger til Bergen i 2014. Da hadde de reist til Bergen daglig siden 2008, på det meste med tre fly om dagen.

– Det er Frankfurt vi savner mest. Sveits blir ikke helt det samme, sier Atle Kvamme.