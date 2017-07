To mopedister kolliderte i Seim i Lindås. Begge ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

Politiet beskriver ulykken som en møteulykke ved en bakketopp. De to førerne, begge 16 år gamle gutter, er fraktet til sykehus med luftambulanse.

– Førerne er henholdsvis alvorlig og kritisk skadet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Vibeke Næss.

Vet ikke hvor fort de kjørte

Kollisjonen skjedde i et byggefelt i Seim i Lindås kommune. Ambulanse kom frem litt etter klokken 17.10. Luftambulanse landet rundt 17.20.

– Det er store materielle skader. Siste melding vi har fått, er at begge førerne er bevisste, sa operasjonsleder Vibeke Næss til BT rundt klokken 17.30.

Hvor stor fart de to mopedene hadde da de kolliderte, vet ikke politiet ennå.

– Må etterforskes

Politiet er ferdig på stedet, og saken går over i etterforskning for å finne ut mer om hva som har skjedd. Næss kan derfor ikke si om de to guttene vil bli fratatt førerkortene sine.

– Så langt ser det ut som en møteulykke, men hendelsesforløpet må vi etterforske, sier Næss.