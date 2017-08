SiB-katten døde brått av en blodpropp. – Hun var ikke bare vår katt, sier eieren Torkjell Rød.

«Verdens gøyeste og flotteste katt, Araya døde brått i går, grunnet en blodpropp. Hun levde et rikt liv, ble kjendis, fikk masse bestevenner og satte spor over hele Nygårdshøyden. Hun vil bli mer savnet enn hun aner».

Dette skriver eieren av Bergens mest kjente katt på Instagram tirsdag kveld.

Katten Araya er best kjent ved navnet SiB-katten, ettersom den ofte vanket rundt i Studentsamskipnaden i Bergen sine lokaler. Etter hvert ble den også bokstavelig talt en maskot for organisasjonen.

Torkjell Rød

– Veldig leit

Fortsatt henger det plakater på Studentsenteret hvor SiB-katten minner studenter om å ta på seg skoposer før de går inn på treningssenteret. Den er også blitt brukt i valgkampanjen til studentpartier.

Da eieren Torkjell Rød flyttet, var det mange på Nygårdshøyden som uttrykte savn etter den sibirske kosekatten i sosiale medier. Han og familien tar bortgangen tungt.

– Det er lett å si at det bare var en katt, men man blir jo fryktelig glad i disse dyrene. Det er veldig leit at hun døde så brått, sier Rød.

Han forteller at sibirkatter, som Araya, har en tendens til å få hjerterelaterte sykdommer, men at hun var helt frisk frem til hun plutselig fikk blodpropp.

Jan M. Lillebø (arkiv)

– Imponerende karriere

SiB-katten har sin egen facebook-side hvor den oppdaterer sine over 3200 tilhengere om hverdagen som «studentkatt». Den har også egen emneknagg på Instagram, og var nær sagt allemannseie i studentmiljøet i byen, siden den stadig stakk innom hyblene på høyden for litt mat og kos.

– Hun var ikke bare vår katt. Det er ganske sært å se at så mange engasjerer seg og har blitt glad i katten. Alt vi gjorde var å slippe henne ut, og så har hun laget en imponerende karriere helt på egen hånd, sier Rød.

Da Araya forsvant sommeren for to år siden, satt flere beboere på Nygårdshøyden i gang en leteaksjon. Og da den ble funnet etter halvannen uke var gleden stor.

Torkjell Rød

Studenter i sorg

Nygårdshøyden er nå i sorg. På kattens facebook-side har studenter skrevet en avskjedsmelding:

«I går gikk verdens fineste katt, SiB-katten Araya plutselig bort. Takk for all kosen, oppmerksomheten, og gleden du ga oss. Du vil for alltid leve videre i våre hjerter. Hvil i fred, hilsen alle studentene på høyden».

– Hun var veldig tillitsfull og ble kompis med alt og alle. Det er ganske spesielt at den nå er foreviget på Nygårdshøyden med både plakater og maskot. Vi synes det er veldig gøy at hun har påvirket så mange, sier Rød.

SiB-katten ble åtte år gammel.

– Jeg er sikker på at hun ville sett på det som en selvfølgelighet å bli hyllet etter hennes død. Det var sånn hun var – en skikkelig diva.