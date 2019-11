Rouba Mhaissen fikk Raftoprisen 2019: – Hvis du vil endre verden, bruk livet ditt på andre

Arbeidet hennes for flyktningers menneskerettigheter ble hedret i Bergen.

UNG: Rouba Mhaissen er bare 31 år gammel, men har allerede gjort mye for flyktningers menneskerettigheter. Fred Ivar Utsi Klemetsen

26. september annonserte Raftostiftelsen at Rouba Mhaissen (31) er vinneren av Raftoprisen 2019.

Søndag kveld ble hun tildelt prisen på Den Nationale Scene i Bergen, før hun gikk i fakkeltoget for menneskerettigheter med i overkant av 300 andre.

I begrunnelsen for prisen skriver Raftostiftelsen at de ønsker å løfte frem Mhaissen og organisasjonen Sawas arbeid for å fremme menneskerettighetene til folk på flukt, og deres rett til å bli inkludert i diskusjoner om sin egen fremtid.

ÆRET: Søndag kveld ble Rouba Mhaissen æret på Den Nationale Scene i Bergen for sitt arbeid for flyktninger. Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Jeg er æret og ydmyk over å ha blitt tildelt prisen, men jeg ser også på dette som en mulighet til å fortsette med arbeidet jeg allerede har startet, sier menneskerettighetsforkjemperen til BT.

Fakta Rouba Mhaissen Alder: 31 år. Yrke: Grunnlegger og leder av organisasjonen Sawa for Development and Aid. Hovedfokus: Menneskerettigheter, arbeider med å forbedre livssituasjonen til syriske flyktninger i Libanon, med et særskilt fokus på barn og kvinner. Aktuelt: Vinner av Raftoprisen 2019.

Utsolgt utdeling

Sigrid Moldestad ledet årets Raftoprisutdeling foran en fullstappet sal, og Mhaissen ble hedret med underholdning fra flere sjangere.

Blant annet leste fire barn fra Magic Musikalkompani opp dikt som var skrevet av syriske flyktningbarn, og kvelden ble avsluttet med angolsk musikk fra Miss Tati’s Angola70.

– Hvis du vil endre verden, bruk livet ditt på andre, og alt annet vil komme tilbake til deg, sa Mhaissen på slutten av takketalen sin.

LEDET AN: Rouba Mhaissen gikk først i fakkeltoget for menneskerettigheter. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Etter utdelingen beveget tilskuerne seg ut av Den Nationale Scene, der representanter fra Raftostiftelsen sto klare for å dele ut fakler.

Fakkeltoget for menneskerettigheter gikk fra Den Nationale Scene og rundt Torgallmenningen, og ble ledet av prisvinneren.

Startet tidlig

Menneskerettighetsforkjemperen grunnla organisasjonen Sawa for Development and Aid allerede som 22-åring, og har siden arbeidet med å kjempe for flyktningers menneskerettigheter.

– Jeg håper å bruke støtten jeg har fått av Raftostiftelsen til å hjelpe 100 kvinnelige samfunnsformidlere til å skaffe et bedre liv for seg selv, familiene sine og samfunnene sine, forteller hun.

Mhaissen understreker at alle har rett til menneskerettigheter, og i talen sin forklarte hun at menneskerettigheter ikke er så komplekse som folk gjerne skal ha det til.

– Jeg sier som min gud Allah, du skal behandle andre slik som du vil at de skal behandle deg.