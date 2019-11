Rema-rotten skutt

Rotten som tok seg inn i REMA 1000-butikken er død, men det søkes videre etter slektninger.

FUNNET: Rotten som tok seg inn via en nedgravd tunnel ble funnet og drept natt til søndag. KLEMETSEN Fred Ivar Utsi

Den mye omtalte rotten i Xhibition ble tatt av dage natt til søndag.

– Rotten er eliminert, sier Raymond Njøten, operativ leder i AWD Tjenestehund AS.

– Ifølge BA ble den skutt?

– Vi brukte vanlig prosedyre, men nå er vi mitt i et nytt søk, sier en travel Njøten til BT.

Søker videre

Lørdag ettermiddag ble det klart at rotten, som først ble observert i kjøpesenterets kameraer fredag, hadde kommet seg inn via en kulvert (nedgravd tunnel) med et hull, som ble gravd frem tidligere denne uken.

Denne tunnelen har vært helt tett inntil nå. Rotten må ha kommet seg inn gjennom et hull på cirka 30 ganger 30 centimeter.

– Vi søker nå videre for å være 100 prosent sikre på at ikke flere har kommet seg inn, sier Njøten.

– Åpner nok mandag

Ifølge Ole Warberg er alle skall tettet i forhold til Vegvestenets gravearbeider og problemet skal være løst.

– Ingen andre rotter er observert av kamera eller sporhunder. Rema1000 på Xhibition vil nok åpne mandag morgen, melder senterets utleieleder.

Han synes det har vært mye furore for en liten tass, men understreker at alle nå er fornøyde og at matvaresikkerheten er i varetatt.