Den drapssiktede sønnen (40) skal ha slitt med psykiske problemer i en årrekke. Foreldrene skal ha ligget døde i mange timer før politiet ble varslet.

Politiet ble varslet om drapene på Kolltveit klokken 17.10 torsdag ettermiddag. Da de kom til stedet sammen med ambulansepersonell, fant de en 67 år gammel mann og en 66 år gammel kvinne døde.

Etter det BT kjenner til ble de to døde funnet utendørs, like ved huset.

Politiadvokat May-Britt Erstad opplyste på en pressekonferanse fredag at de tror drapet skjedde en gang natt til torsdag. Det betyr at det gikk mange timer før politiet fikk melding om drapet, torsdag ettermiddag.

Erstad ønsker ikke å kommentere hvem som varslet politiet. Hun vil heller ikke si når på natten de mener drapene skjedde.

TV 2 har snakket med en bekjent av ekteparet som forteller at det ble hørt bråk fra huset natt til torsdag.

Vil fengsle sønnen

Det avdøde parets sønn (40) ble pågrepet på stedet og siktet for drap på foreldrene. Det er foreløpig ikke kjent om han har erkjent skyld for drapene.

40-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling lørdag. Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling, med brev- og besøksforbud. De kommer til å be om lukkede dører under fengslingsmøtet.

Bård Bøe

Flyttet hjem til foreldrene

40-åringen ble avhørt torsdag kveld, med bistand fra sin forsvarer Fredrik Verling.

– Jeg har hatt samtaler med siktede og bistått ham i avhør i kveld/natt på sentrum politistasjon. Ut over det har jeg ikke noen kommentar til saken, skrev Verling i en SMS til BT natt til fredag.

Ifølge politiet skal 40-åringen ha forklart seg greit, men de ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt i avhøret. Han har ikke vært i nye avhør fredag.

Etter avhør torsdag kveld, overtok helsevesenet ansvaret for 40-åringen. Psykiatrisk sakkyndige er i allerede i gang med å vurdere hans tilregnelighet, og politiet regner med å ha en foreløpig konklusjon om hans tilstand i neste uke.

Personer med kjennskap til familien opplyser at 40-åringen skal ha slitt med psykisk sykdom i en årrekke. Han skal i en periode ha bodd i en kommunal omsorgsbolig i en annen landsdel, men flyttet hjem igjen til foreldrenes enebolig i løpet av det siste året.

Eirik Brekke

Helse Bergen varslet Helsetilsynet

Helsetilsynet er varslet om drapet, opplyser assisterende fylkeslege Sjur Lehmann hos Fylkesmannen i Vestland.

Det var Helse Bergen som varslet Helsetilsynet. Det er helseforetaket pliktig til å gjøre etter loven, hvis det skjer noe alvorlig med en av deres pasienter.

Helsetilsynet har bedt om å få tilsendt siktedes journal og vil i løpet av en ukes tid avgjøre hvordan saken skal følges opp videre.

- Vi kan konkludere med at saken skal avsluttes eller følges opp av fylkeslegen. Noen ganger reiser Helsetilsynet selv ut og undersøker, sier avdelingsdirektør Brynhild Braut i avdeling for varsel og operativt tilsyn.

Bård Bøe

Obduseres fredag

Rettsmedisinere jobbet på åstedet på Kolltveit frem til 2-tiden natt til fredag. Da ble de to avdøde fraktet vekk. De obduseres fredag.

Politiets krimteknikere fortsatte arbeidet utover natten, og vil fortsette undersøkelser i hjemmet gjennom helgen.

Torsdag kveld ble det også foretatt en rundspørring i nabolaget rundt åstedet.

– Vi har mener vi har en god oversikt over hva som har skjedd, sa politiadvokat May-Britt Erstad på pressekonferansen fredag.

Fredag formiddag var det politivakt ved åstedet, og fredag ettermiddag ble det innført flyforbud over boligområdet - inkludert forbud mot droneflyging.

Det har så langt ikke vært mulig å få en kommentar fra forsvarer Fredrik Verling fredag. Heller ikke Beate Hamre, som er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte, har så langt besvart BTs henvendelser.

Sønn siktet også på Landås

Drapet er det fjerde i bergensområdet så langt i år:

I januar ble Randi Berntsen drept av sin samboer i hjemmet sitt på Nordnes.

I februar ble Said Chataya knivstukket ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken. Hans fetter er siktet for drapet.

I mars ble en 63 år gammel kvinne funnet drept i sitt hjem på Landås. Sønnen (36) er siktet for drapet og i tillegg for å ha forsøkt å drepe faren.