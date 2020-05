Brann i garasjeanlegg under rekkehus

– Røyk kommer ut av garasjeanlegget og det lukter ganske brent her jeg står nå, sier Synnøve Sundøy Rykkel, som bor i sameiet.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Nødetatene har rykket ut til Vallalia på Nesttun. Der har det oppstått brann i et garasjeanlegg under et rekkehus.

Politiet skriver på Twitter at det er observert mye røyk og en del flammer.

– Det brenner godt, og det er mye svart røyk på stedet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Mikkelsen til BT klokken 16.15.

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Han forteller at det de som bor i huset nærmest garasjen har evakuert seg selv, og at det ikke er meldt om at noen er skadet.

Klokken 16.19 skriver politiet på Twitter at det er meldt kontroll og at det ikke er fare for spredning. Slukningsarbeidet pågår fortsatt.

Foto: 2211-tipser

– Det er en del røyk som kommer ut av garasjeanlegget og det lukter ganske brent her jeg står nå, sier Synnøve Sundøy Rykkel, som bor i sameiet Solsiden terrasse.

Hun er ikke selv blitt evakuert, men flere naboer evakueres. Ambulanse, politi og flere brannbiler er på stedet.

– Det ser ikke ut til å være personskade. Det er dramatisk for ungene som bor her, men det virker som om brannmennene har kontroll, sier Rykkel.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 15.37.

Foto: 2211-tipser