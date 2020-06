Denne bilen fikk ikke kjøre videre etter kontroll

28 kjøretøy ble kontrollert på Grimen. Ti av dem fikk kjøreforbud.

Denne bilen fikk ikke lov å kjøre videre etter kontroll. Syklene bak bilen dekker nemlig til både lys og skilt. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har i dag hatt kontroll på Grimen kontrollstasjon i Hardanger. Hovedfokuset for kontrollen var ferietrafikk, kjøre- og hviletid, lastsikring og trafikksikkerhet.

I rapporten ble det registrert at to kjøretøy fikk bruksforbud for å kjøre med sykkelstativ bak på bilen. Problemet er at stativet dekker til skilt og lys på bilen.

Statens vegvesen legger vekt på at det er viktig at man skaffe seg en såkalt lysplanke dersom man planlegger å kjøre med sykkelstativ bak bilen. Det er viktig for at andre bilister skal kunne se hvor du skal og når du bremser. Husk også at registreringsnummeret på bilen skal være synlig til enhver tid.

28 kjøretøy ble kontrollert under kontrollen. Ti av dem fikk kjøreforbud og ni hadde tekniske mangler.