Kapteinen ropte «Full fart Laxevaag»

Det var akkurat i den travleste middagstiden og «Laxevaag» var full av passasjerer. Matrosen, «Pitter på fergen» hadde akkurat hevet trossen og fergen seg forsiktig ut fra Sukkerhusbryggen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Dampfergen «Laxevaag» liggende ved fergeselskapets flytebrygge på Laksevåg. Den hadde propell og styrehus i begge ender. Øverste dekk var opprinnelig ikke beregnet til passasjerer. Foto: K. Knudsen, Billedsamlingen UBB

Da kom en ung dame, iført den tids siste mote, trange tønnebåndsskjørt, og med en stor pose epler i armen, nedover landgangen så fort beina bar.

Kapteinen ble raskt oppmerksom på den unge damen, og galant forsøkte å bakke for å komme nærmere bryggen. Strømforholdene var vanskelige, det gikk ikke særlig fort. Den skjønne sto utålmodig ytterst på kaikanten og trippet.

Da var det Pitter ropte: «Bare kom de jomfru, eg ska ta imot» Og jomfruen hoppet. Hadde ikke hun vært så blyg og hipset litt på tønnebåndet, hadde det sikkert gått bra. Det gjorde hun altså ikke.

«Laksevaag» forlater Sukkerhusbryggen for siste gang. En epoke var slutt. Foto: Gustav Brosing, Billedsamlingen UBB

Tønnebåndet var for trangt, avstanden for stor og Pitterens lange arm for kort. Med et hvin og et plask forsvant den unge jomfruen rett i Puddehavet.

Epleposen hadde hun mistet i fallet, og de røde eplene fløt så fint innover mot Nøstehopen mens den blomsterprydede hatten hun hadde på seg forsvant andre veien.

Om bord i «Laxevaag» ble det stor ståhei. Passasjerene strømmet til vinduer og dekk for å se hva som foregikk. Det ble ropt «mann over bord» og mye annet som aldeles ikke passet til stundens alvor.

Havfruen dukket imidlertid raskt opp fra dypet, og Pitteren var raskt ute med den lange armen sin. Jomfruen ble raskt halt om bord, og der sto hun på dekket, glad og lykkelig tross alt, men drivende våt og med klærne klistret til kroppen, hvilket fremhevet hennes velskapte figur.

De mannlige passasjerene sendte henne mange beundrende blikk, tankebanene deres gikk vel i helt andre retninger enn et par minutter tidligere når man tenker på hva som kunne ha skjedd. Det gikk heldigvis bra, og jomfruen fikk ingen skade av dukkerten.

Kapteinen hadde fulgt utviklingen fra styrehuset, og da situasjonen var avklart bøyde han seg frem og ropte ned talerøret til maskinisten: «Full fart Laxevaag»

Billettene var den første tiden polletter i metall med utstanset sum

Et 60-års minne

31. mai 1960 klokken 17.06, for drøyt 60 år siden, gikk «Laksevaag» siste tur over Puddefjorden. En epoke var slutt etter 75 års drift.

For mange var det sårt å se en gammel venn ende sine dager som skrap på Einar Cooks opphoggingsanstalt i Nyhavn. De fleste av disse har nå også forlatt oss, og Laksevågsfergen står i dag i et nostalgisk skjær. «Det var en gang».

Både små og store koste seg på reisen over Puddefjorden. Foto: Billedsamlingen. Universitetsbib

Frem og tilbake over fjorden

Laksevågsfergen var et ektefødt barn av skipsbyggingsindustrien på Laksevåg.

Små dampbåter fraktet fra tidlig på 1870-tallet arbeidsfolk mellom Nøstet og strandstedet på andre siden av Puddefjorden.

I 1882 ble jernskipsbyggeriet Martens, Olsen & Co. etablert der, og behovet for arbeidskraft økte. Dette resulterte i stiftelsen av Laxevaag Dampfærgeselskab som satt inn to små fartøy, «Trafik» og «Louise» inn i fast rute.

Disse var for små viste det seg, og i desember 1885 gikk dampfergen «Laxevaag» av stabelen hos Martens, Olsen & Co.

Hvert 20 minutt mellom 06.00 og 23.00 kunne «Laxevaag» frakte 160 passasjerer over fjorden. For skipperne var det en sur fornøyelse, i starten hadde ikke fergen verken tak eller vegger som skjermet broen.

Ombordstigning på siste tur fra Sukkerhusbryggen, 31. mai 1960. Foto: Birkhaug og Omdal

I det første driftsåret, 1886, fraktet «Laxevaag» hele 425.000 passasjerer, noe som i 1890 resulterte i ferge nr. 2, «Bergen».

Nå gikk de to fergene med 10 minutters rute fra tidlig morgen til langt på kveld. Om sommeren fraktet de også passasjerer til de store passasjerbåtene som lå oppankret på Puddefjorden.

I 1913 var passasjertallet steget til 1.5 millioner og behovet meldte seg for en tredje ferge. Den ble levert på selveste 17. mai 1915 og fikk navnet «Damsgaard».

I tillegg ble fergen «Framnæs 2» kjøpt fra Kristiania og døpt «Oldernæs». I 1924 ble den første «Laxevaag» senket i Puddefjorden, utslitt og mett av dage, og erstattet av en ny navnesøster; «Laksevaag».

År ut og år inne gikk Laksevågsferdene trofast over Puddefjorden. Fergeselskapet, fra 1913 kommunalt eid, hadde god økonomi, og bevilget penger til en rekke sosiale tiltak.

Av dem kan nevnes gratis tannpleie for barn og støtte til kommunens tuberkulosehjem. Arbeidsløse reiste gratis.

Passasjerene var dus med mannskapet, og omvendt. Særlig to levde lenge på folkemunne, «Ivar og Pitter på fergen».

Pitter var en usedvanlig flittig fyr. I de korte stundene mellom billettering og fortøyning flettet han matter og solgte aviser.

Siste kapittel

Krigsårene slet hardt på fergene. De tyske anleggene på Laksevåg førte til økende trafikk år for år. Trass vansker med drivstoffleveranser klarte man likevel å holde rutene. Da freden kom var fergene totalt nedkjørt.

Samtidig med debatten om fornying av flåten, dukket også den gamle ideen om bro over Puddefjorden opp på nytt. Var det behov for både nye ferger og bro? Man fikk vente og se.

Resultatet ga seg selv. 17. desember 1956 ble snoren klippet på Puddefjordsbroen, Laksevågsbussene begynte å kjøre til sentrum og passasjertallet sank drastisk.

Boligfeltene på Laksevåg strak seg lengre og lengre vekk fra sjøen og fergebryggen ble liggende i bakevjen. I løpet av de tre år påfølgende år sank passasjertallet med 66 prosent.

Det som steg, var underskuddet. 10. desember 1959 vedtok Laksevåg kommunestyre, mot en stemme, å legge ned fergedriften så fort som mulig.

Det ble altså 31. mai året etter. Punktum for et livlig innslag i Bergens bybilde var satt – for aldri mer å vende tilbake.

«Sic transit gloria mundi» – slik forgår all verdens herlighet. «Laksevaag» og Dokkefergen «Frydenbø» klar til opphogging hos Einar Cook i Nyhavn, januar 1961. Foto: Birkhaug og Omdal