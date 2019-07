Flere foreldre reagerer på et arrangement i regi av Tall Ships' Races.

– Skal vi bare brette båter?

Stian Skare fra Fusa har reist til Bergen for å se på skipene i Vågen. Nå er han med på det som skulle være en sjørøverfest på det spanske skipet Atyla. Det er sønnen hans som spør om festens program kun består av å brette papirbåter.

I tillegg til å ha med seg sønnen, er Skare der med en venn av seg og hans datter. De har måttet betale 200 kroner pr. person for å komme om bord på sjørøverskipet.

Skare reagerer på hva de har fått igjen for de 800 kronene som de har betalt. Han synes ikke det leverer i forhold til hva som sto i reklamen.

– Er det dette vi har betalt 800 kroner for? Det er jo ikke lagt opp til noe program.

Da de fire kom om bord i skuten fikk barna et kritt i hendene. Det kunne de tegne med på dekk.

Bård Bøe

Inviterte til skattejakt og sjørøverfest

Billettene til arrangementet kunne kjøpes på TicetCo. Der reklamerer Tall Ships' Races for at skipet Atyla inviterer til både skattejakt og sjørøverfest.

På programmet står det at barna skal lære hvordan man setter seil, klatre i riggen, man skal kunne ta bilder med mannskapet og lære å knyte nautiske knuter. De legger også til at man skal få «vite noen artige fakta om skipet».

Flere som har deltatt på arrangementet sier imidlertid at de ikke har sett noe til aktivitetene som står beskrevet i reklamen.

Bård Bøe

Bård Bøe

– Følte at vi hadde blitt svindlet

Marita Skogen betalte 600 kroner for seg selv og sine to barn for å delte på sjørøverfesten.

– Da vi kom til båten var det ingenting som skjedde. Jeg spurte arrangørene om bord om de hadde en plan, og de svarte at det kun var å brette båter og tegne med kritt. Det var altså ingen planlagte aktiviteter.

Hun forteller videre at folk etter hvert begynte å gå fordi det ikke skjedde noe.

– Det var ekstremt mye penger for ingenting. Enten har det vært en stor kommunikasjonssvikt mellom båten som arrangerer sjørøverfesten og de som har hatt ansvar for reklame, eller så er dette ren svindel, sier Skogen.

Kjenner seg ikke igjen

Inger Therese Natås synes også det som ble levert av arrangørene var tynt. Hun besøker Atyla med sønnene sine Fredrik Natås (9) og Sebastian Natås (5).

– Kjenner du igjen beskrivelsene fra reklamen for arrangementet?

– Nei, jeg kjenner ikke dette igjen, svarer Natås.

Natås sier også at prisen var såpass høy at hun gjerne skulle sett at båten for eksempel seilte ut en liten tur. Det tror hun barna hadde satt pris på.

Oppfordres til å ta kontakt

Morten Dahl Sebjørnsen er prosjektleder ved The Tall Ships' Races Bergen 2019.

Han har selv vært om bord på sjørøverskipet for å få informasjon, etter at han ble gjort oppmerksom på reaksjonene som har kommet.

– Vi måtte undersøke dette, men det er fremdeles litt uklart hva som egentlig har skjedd her.

Han ønsker ikke å kommentere saken utover følgende skriftlige svar:

«Det er synd at disse familiene ikke har fått opplevelsen de forventet. The Tall Ships' Races Bergen 2019 har vært fantastisk hittil, og vi ønsker å sikre at alle får en positiv opplevelse av arrangementet før skutene seiler ut på onsdag. Vi oppfordrer derfor familiene som har hatt en dårlig opplevelse på skipet til å kontakte oss for å finne en god løsning på denne situasjonen».